İstanbul Kartal'daki Bölge Adliye Mahkemesi'nde 13 Ocak 2026 tarihinde yaşanan silahlı saldırı girişimi, kamuoyunun dikkatini adeta tek bir isme çekti: Yakup Karadağ. Peki, Çaycı Yakup Karadağ kimdir? Hakim Aslı Kahraman'ı koruyan Yakup Karadağ hükümlü mü? Detaylar...

ÇAYCI YAKUP KARADAĞ KİMDİR?

Olay anında soğukkanlılığı ve hızlı müdahalesiyle olası bir faciayı önleyen Karadağ, adliye çalışanları arasında sıradan bir isim olmasına rağmen kahramanlık hikayesiyle gündeme geldi.

Yakup Karadağ, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunuyor ve ceza infaz mevzuatı çerçevesinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde çaycı olarak görev yapıyor. Karadağ'ın görev tanımı, adliye bünyesinde temizlik ve ikram hizmetlerini kapsıyor. Bu pozisyon, birçok kişi için sıradan bir iş gibi görünse de, 13 Ocak günü gerçekleşen olayda Karadağ'ın önemi çok daha net bir şekilde ortaya çıktı.

Adliye çalışanları ve mahkeme personeli tarafından tanınan Yakup Karadağ, sakin ve dikkatli tavırlarıyla biliniyor. Saldırı anında yaşadığı deneyim, onun soğukkanlı ve hızlı karar verebilme yeteneğini gözler önüne serdi. Bu müdahale, hem Hakim Aslı Kahraman'ın hayatını korudu hem de olayın daha büyük bir trajediye dönüşmesini engelledi.

HAKİM ASLI KAHRAMAN'I KORUYAN YAKUP KARADAĞ HÜKÜMLÜ MÜ?

Yakup Karadağ'ın kamuoyunda merak edilen bir diğer konu ise "Hakim Aslı Kahraman'ı koruyan Yakup Karadağ hükümlü mü?" sorusu. Evet, Yakup Karadağ Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunuyor. Ceza infaz sistemi kapsamında, hükümlüler belirli görevlerle adliyelerde çalıştırılabiliyor. Bu çerçevede Karadağ, Bölge Adliye Mahkemesi'nde çaycı olarak görev yapıyor.