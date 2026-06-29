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Çatışma filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Çatışma filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Çatışma filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Çatışma filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çatışma filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çatışma konusu, özeti ve Çatışma oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çatışma filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Çatışma filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çatışma filmini izleyecek olanların merak ettiği Çatışma konusu nedir, Çatışma oyuncuları kimler ve Çatışma özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇATIŞMA FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çatışma (Heat), 1995 yılında vizyona giren ve suç–gerilim türünün kült yapımları arasında yer alan bir filmdir. Yapımın çekimleri ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde gerçekleştirilmiştir. Şehir atmosferi ve gece sahneleri, filmin görsel kimliğini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alır.

ÇATIŞMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Çatışma (Heat) oyuncu kadrosunda Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer ve Jon Voight gibi Hollywood’un usta isimleri bulunuyor. Güçlü oyuncu kadrosu, filmi türünün en ikonik yapımlarından biri haline getirmiştir.

ÇATIŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Çatışma (Heat), Los Angeles’ta bir yandan profesyonel bir soygun çetesini, diğer yandan onları yakalamaya çalışan deneyimli bir dedektifin mücadelesini konu alır. Suç ve adalet arasındaki ince çizgiyi işleyen film, gerilim dolu sahneleriyle sinema tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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