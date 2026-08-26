Çarşamba hangi diziler var? 26 Ağustos bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı?

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 AĞUSTOS 2026

19.00 Almanya-Türkiye

21.00 Maç Önü

22.00 Lyon-Fenerbahçe

00.15 Asırlık Gece

02.10 Seksenler

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: Güldür Güldür Show

NOW TV: -

Star TV: Doğanın Kanunu