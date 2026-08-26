Haberler

Çarşamba hangi diziler var? 26 Ağustos bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı?

Çarşamba hangi diziler var? 26 Ağustos bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? Çarşamba günü dizileri!

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 AĞUSTOS 2026

19.00 Almanya-Türkiye

21.00 Maç Önü

22.00 Lyon-Fenerbahçe

00.15 Asırlık Gece

02.10 Seksenler

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: Güldür Güldür Show

NOW TV: -

Star TV: Doğanın Kanunu

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var

CHP'de yeni ihraç dalgası! Bu sefer partinin ağır topları gönderiliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirlenen şüpheliye gözaltı

Üstgeçide astığı maketin ardından gözaltına alındı
Suudi basını Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış

''Demek ki sorun Ronaldo'ymuş!''
Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu

Görüntüler mide bulandırdı! Bir ilimizi tedirgin eden olay
Pakistan'da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan facia! Çok sayıda bebek can verdi
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar Söyüncü'den olay hareket

Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar'dan olay hareket
Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcaladı, gördükleri karşısında şoke oldu