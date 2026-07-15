Çarşamba hangi diziler var? 15 Temmuz bugün TV'de dizi var mı?

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 15 TEMMUZ 2026

07:15 Hangimiz Sevmedik

10:00 TRT Haber Ortak Yayını

20:00 Asırlık Gece 1. Bölüm

01:15 15 Temmuz Gecenin Sesleri

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: Doğanın Kanunu

NOW TV: -

Star TV: -