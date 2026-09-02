Çarşamba günü hangi diziler var? 2 Eylül bu akşam Doğanın Kanunu saat kaçta başlayacak?

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 EYLÜL 2026

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Asırlık Gece

23:20 Gönül Dağı

02:15 3'te 3

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Asırlık Gece

ATV: -

Kanal D: Daha 17

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: Doğanın Kanunu