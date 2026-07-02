Canva çöktü mü, neden açılmıyor? 2 Temmuz Perşembe Canva'da sorun mu var?

Canva'da yaşanan erişim problemleri, 2 Temmuz Perşembe günü kullanıcıların gündeminde yer aldı. Tasarım platformuna giriş yapmakta zorlanan veya projelerine erişemeyen binlerce kullanıcı, yaşanan sorunun bireysel mi yoksa küresel mi olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle sosyal medya platformları ve kesinti takip servislerinde art arda yapılan paylaşımlar, "Canva çöktü mü?", "CANVA neden açılmıyor?" ve "2 Temmuz Perşembe Canva'da sorun mu var?" sorularını en çok araştırılan başlıklar arasına taşıdı.

CANVA ÇÖKTÜ MÜ?

2 Temmuz Perşembe günü itibarıyla Canva kullanıcılarından gelen geri bildirimlerde dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Özellikle kesinti takip platformu Downdetector üzerinde kısa süre içerisinde çok sayıda hata bildirimi paylaşılırken, kullanıcılar platforma erişemediklerini, tasarımlarını açamadıklarını ve sistemin yanıt vermediğini ifade ediyor.

Ancak şu ana kadar Canva tarafından dünya genelinde yaşanan olası bir teknik arızaya ilişkin resmi bir açıklama yayımlanmış değil. Bu nedenle platformda yaşanan sorunun küresel bir sistem kesintisinden mi yoksa belirli bölgeleri etkileyen teknik bir problemden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.

Uzmanlar, benzer durumlarda resmi açıklama gelmeden önce yaşanan yoğun hata bildirimlerinin tek başına küresel çökme anlamına gelmeyebileceğine dikkat çekiyor. Yine de Downdetector verilerindeki ani artış, çok sayıda kullanıcının aynı anda benzer sorunlarla karşılaştığını gösteriyor.

CANVA NEDEN AÇILMIYOR?

Canva'nın açılmaması farklı nedenlerden kaynaklanabiliyor. Eğer sorun yalnızca belirli kullanıcılarda yaşanıyorsa internet bağlantısı, tarayıcı önbelleği, DNS ayarları veya kullanılan cihaz kaynaklı problemler etkili olabilir. Ancak aynı anda binlerce kullanıcı benzer şikayetlerde bulunuyorsa, bu durum sunucu tarafında yaşanan geçici bir teknik aksaklığa işaret edebiliyor.

Kullanıcıların bildirdiği başlıca sorunlar arasında şunlar yer alıyor:

Oturum açılamaması,

Tasarımların yüklenmemesi,

"Something went wrong" benzeri hata mesajları,

Sayfanın sürekli yenilenmesi,

Dosyaların senkronize olmaması,

Platformun aşırı yavaş çalışması.

Sorun yaşayan kullanıcıların farklı bir tarayıcı denemesi, önbelleği temizlemesi, uygulamayı yeniden başlatması ve internet bağlantısını kontrol etmesi öneriliyor. Eğer problem sunucu kaynaklıysa, kullanıcıların beklemek dışında yapabileceği herhangi bir işlem bulunmuyor.

2 TEMMUZ PERŞEMBE CANVA'DA SORUN MU VAR?

Elde bulunan verilere göre 2 Temmuz Perşembe günü Canva ile ilgili hata bildirimlerinde belirgin bir artış yaşanıyor. Downdetector üzerindeki anlık kullanıcı raporları, platforma erişimde yaygın problemler yaşandığını ortaya koyuyor. Sosyal medya platformlarında da çok sayıda kullanıcı benzer hata mesajlarının ekran görüntülerini paylaşarak yaşanan kesintiyi doğrulamaya çalışıyor.

Buna karşın Canva'nın resmi durum sayfasında veya şirketin resmi iletişim kanallarında konuya ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle yaşanan sorunun kapsamı ve nedeni hakkında kesin bilgi paylaşılmış değil.

Resmi açıklamanın gelmesi halinde, yaşanan kesintinin nedeni ve etkilenen hizmetlere ilişkin detayların netlik kazanması bekleniyor. Kullanıcıların en güncel bilgileri Canva'nın resmi durum sayfası ile resmi sosyal medya hesaplarından takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Şu an itibarıyla eldeki bilgiler, çok sayıda kullanıcının erişim problemi yaşadığını ve Downdetector üzerinde yoğun hata bildirimlerinin bulunduğunu gösterirken, sorunun nedenine ilişkin Canva cephesinden resmi bir doğrulama henüz yapılmış değil.