Canlı maç nereden izlenir? 7 Mayıs 1. Lig Play Off hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'de Süper Lig’e yükselecek son bilet için heyecan dorukta; futbolseverler bugün oynanacak kritik Play-Off maçlarına kilitlendi. Özellikle Bodrumspor - Pendikspor ve Çorum FK - Keçiörengücü randevuları öncesinde en çok merak edilen "7 Mayıs 1. Lig Play Off hangi kanalda, canlı maç nereden izlenir?" soruları yanıt buldu.
Süper Lig yolundaki bu dev virajda, bugün saat 20:00 itibarıyla başlayacak olan Bodrumspor - Pendikspor mücadelesi TRT Avaz, beIN Sports Max 1 ve tabii Spor 6 ekranlarından naklen yayınlanacak. Aynı saatte başlayacak bir diğer heyecan fırtınası olan Çorum FK - Keçiörengücü maçı ise TRT Spor, beIN Sports 2 ve tabii Spor 2 kanallarından canlı izlenebilecek. Play-Off heyecanını kesintisiz ve HD kalitesinde takip etmek isteyen taraftarlar için TRT'nin dijital platformu Tabii ve beIN Connect üzerinden sunulan alternatif yayın seçeneklerine dair tüm detaylar haberimizde.
BODRUMSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Süper Lig yolundaki en zorlu eşleşmelerden biri olan Bodrumspor - Pendikspor mücadelesi, 07 Mayıs 2026 Perşembe (bugün) günü oynanacak. Muğla’nın büyüleyici atmosferinde, Bodrum İlçe Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan bu kader randevusunda ilk düdük saat 20:00'de çalacak.
BODRUMSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bodrumspor ile Pendikspor arasındaki bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler için iki farklı seçenek bulunuyor:
• tabii Spor 6: TRT’nin dijital platformu üzerinden internet bağlantısı olan tüm cihazlardan izlenebilir.
• beIN Sports Max 1: Digiturk ve Kablo TV kullanıcıları için canlı olarak ekranlara gelecek.
BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLEME VE FREKANS BİLGİLERİ
Karşılaşmayı televizyondan veya dijitalden takip edecek taraftarlar şu bilgileri kullanabilir:
• beIN Sports Max 1: Digiturk 82. kanal ve Kablo TV 236. kanaldan yayınlanacaktır.
• tabii Spor 6: Akıllı televizyonlarda, bilgisayarlarda veya mobil uygulamada yer alan tabii platformu üzerinden şifreli/üyelik sistemiyle takip edilebilecek.
ÇORUM FK - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?
Play-Off heyecanının bir diğer ayağında Çorum FK, Ankara temsilcisi Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak bu dev maç da aynı şekilde 07 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 20:00'de başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakada kazanan taraf yoluna devam edecek.
ÇORUM FK - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ)
Bu karşılaşma, futbolseverlere şifresiz izleme imkanı sunuyor. Maçı canlı yayınlayacak kanallar şunlardır:
• TRT Spor (Şifresiz): Tüm uydu ve dijital platformlardan ücretsiz izlenebilir.
• beIN Sports 2 (Şifreli): Digiturk aboneleri için yüksek çözünürlüklü yayın sunacak.
TRT SPOR ŞİFRESİZ İZLEME YOLLARI
Mücadeleyi ücret ödemeden takip etmek isteyenler için TRT Spor şu platformlarda yer almaktadır:
• Dijital Kanallar: Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70. kanal.
• Online: TRT Spor resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden HD kalitesinde şifresiz erişim mümkündür.
BEIN SPORTS 2 YAYIN AYRINTILARI
Mücadeleyi beIN Sports kalitesiyle izlemek isteyen taraftarlar, Digiturk 78. kanal ve Kablo TV 233. kanal üzerinden yayına ulaşabilirler. Ayrıca beIN Connect veya TOD uygulamaları aracılığıyla internet üzerinden de erişim sağlanmaktadır.
KRİTİK PLAY-OFF RANDEVULARININ ÖNEMİ
Hem Bodrum’da hem de Çorum’da oynanacak bu 90 dakikalar, takımların Süper Lig hayalleri için "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor. Hata payının olmadığı tek maçlık eleme sisteminde, galip gelen ekipler Süper Lig yolunda dev bir adım atarak bir üst tura adını yazdıracak. Futbolseverlerin bu iki ekran arasında mekik dokuyacağı heyecan dolu bir futbol akşamı bizleri bekliyor!
