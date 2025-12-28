Haberler

Canım Oğlum filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Canım Oğlum filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Canım Oğlum konusu, özeti ve Canım Oğlum oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Canım Oğlum filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Canım Oğlum filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Canım Oğlum filmini izleyecek olanların merak ettiği Canım Oğlum konusu nedir, Canım Oğlum oyuncuları kimler ve Canım Oğlum özeti gibi konuları inceliyoruz.

CANIM OĞLUM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Canım Oğlum, parçalanmış bir ailenin izlerini genç Mete'nin gözünden anlatan dokunaklı bir dramdır. Yusuf ile Pınar'ın sorunlarla dolu evlilikleri boşanmayla sona ererken, oğlunu kaybetme korkusuna kapılan Pınar radikal bir karar alır ve Mete'yi Almanya'ya götürür. Yıllar boyunca oğluna yeni bir hayat kuran Pınar, aniden yaşadığı sağlık problemi sonrası hastanede beyninde tedavisi olmayan bir tümör bulunduğunu öğrenir. Hayatının sonuna yaklaştığını anlayan anne, Mete'nin sahipsiz kalmasını istemez ve onu babasına emanet edebilmek için Türkiye'ye dönmeye karar verir. Film, aile, fedakârlık ve ebeveynlik bağlarını duygusal bir dille ele alır.

CANIM OĞLUM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Canım Oğlum filminin oyuncu kadrosunda Öykü Gürman, Arben Akış ve Deniz Oral yer almaktadır. Başarılı oyuncular, hikâyenin duygusal yükünü güçlü performanslarıyla izleyiciye aktarmaktadır.

