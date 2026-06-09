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Canım Kardeşim filmi ne zaman, nerede çekildi? Canım Kardeşim filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Canım Kardeşim filmi ne zaman, nerede çekildi? Canım Kardeşim filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Canım Kardeşim filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Canım Kardeşim konusu, özeti ve Canım Kardeşim oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Canım Kardeşim filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Canım Kardeşim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Canım Kardeşim filmini izleyecek olanların merak ettiği Canım Kardeşim konusu nedir, Canım Kardeşim oyuncuları kimler ve Canım Kardeşim özeti gibi konuları inceliyoruz.

CANIM KARDEŞİM FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının en duygusal yapımlarından biri olan Canım Kardeşim filmi, 1972 yılında çekilmiş ve 1973 yılında vizyona girmiştir. Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez’in yer aldığı film, ağırlıklı olarak İstanbul’da ve dönemin bazı yoksul mahallelerinde çekilmiştir. Ayrıca bazı sahnelerin İzmir’de de çekildiği bilinmektedir. Dönemin sosyal gerçekliğini güçlü bir şekilde yansıtan yapım, çekildiği mekânlarla da izleyicide derin bir etki bırakmıştır.

CANIM KARDEŞİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Türk sinemasının efsane isimleri yer alan Canım Kardeşim filminin oyuncu kadrosu oldukça güçlüdür. Filmde Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Kahraman Kıral başrolleri paylaşırken, Hulusi Kentmen ve Adile Naşit gibi usta oyuncular da yapımda önemli rollerde yer almıştır. Bu güçlü kadro, filmin Türk sinema tarihinde klasikleşmesinde büyük rol oynamıştır.

CANIM KARDEŞİM FİLMİ KONUSU NE?

Canım Kardeşim filmi, yoksul bir yaşam süren iki kardeşin dramatik hikâyesini konu alır. Hasta olan küçük bir çocuğun son isteğini yerine getirmeye çalışan ağabeyinin çaresiz mücadelesi, izleyiciye derin bir duygu yoğunluğu yaşatır. Film, hem dönemin sosyal koşullarını hem de aile bağlarının gücünü etkileyici bir şekilde gözler önüne serer. Bu yönüyle Türk sinemasının en unutulmaz dram yapımları arasında kabul edilmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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