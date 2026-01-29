Caner Yıldırım kimdir? Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Gamze Erçel'in hayatındaki önemli isimlerden biri olarak dikkat çeken Caner Yıldırım, kameraların uzağında sakin bir yaşam sürse de yaptığı işlerle adından söz ettiriyor. Caner Yıldırım kimdir? Kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Tasarım dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş olan Yıldırım'ın yaşamı ve kariyeri, hem modern mimari tutkusunu hem de özel hayatındaki detayları merak edenleri yakından ilgilendiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CANER YILDIRIM KİMDİR?

Caner Yıldırım, iç mimarlık ve çevre tasarımı alanında uzmanlaşmış bir tasarımcı ve ürün tasarımcısıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden 2011 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından önemli projelerde yer almış ve yaklaşık 10 yıldır Neo Dizayn bünyesinde ürün tasarımcısı ve iç tasarımcı olarak görev yapmaktadır.

Sosyal medyada ailesiyle paylaştığı özel anlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşsa da, profesyonel yaşamında ve özel hayatında mütevazı bir duruş sergilemektedir. Gamze Erçel ile yaşadıkları modern malikanenin iç tasarımı da onun mimari vizyonunu gözler önüne sermektedir.

CANER YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

Caner Yıldırım, 22 Nisan 1989 doğumludur ve 36 yaşındadır.

CANER YILDIRIM NERELİ?

Aslen Ordu'lu olan Caner Yıldırım'ın kökenlerinin Balkanlara dayandığı bilinmektedir.

CANER YILDIRIM'IN KARİYERİ

Caner Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden 2011 yılında mezun olduktan sonra, tasarım dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Mezuniyetinin ardından çeşitli prestijli projelerde görev alarak deneyim kazanan Yıldırım, yaklaşık 10 yıldır Neo Dizayn bünyesinde ürün tasarımcısı ve iç tasarımcı olarak çalışmaktadır.

Profesyonel yaşamında mütevazı bir duruş sergileyen Yıldırım, kariyerini ön plana çıkarmaktan çok, tasarımları ve projeleriyle kendini göstermeyi tercih ediyor. İç mimari ve ürün tasarımı konusundaki yeteneği, modern ve estetik açıdan dikkat çekici yaşam alanları yaratmasına olanak sağlıyor.

Özel hayatında da tasarım anlayışını sürdüren Caner Yıldırım, Gamze Erçel ile yaşadıkları modern malikanenin iç tasarımını bizzat üstlenmiş, detaylarla estetiği birleştiren bir yaklaşım sergilemiştir. Bunun yanı sıra seçkin markalar için özel projeler geliştirerek, ürün tasarımı alanında da adından söz ettirmeye devam etmektedir.