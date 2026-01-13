Candaş Tolga Işık'ın babası vefat mı etti? Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın babası kaç yaşında, neden vefat etti?

Candaş Tolga Işık'ın babasıyla ilgili gelişmeler gündemde geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada ve basında dolaşan haberler, pek çok kişinin "Acaba durum nedir?" sorusunu sormasına yol açtı. Babasının sağlık durumu ve yaşananlar hakkında detaylar merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CANDAŞ TOLGA IŞIK'IN BABASI VEFAT MI ETTİ?

Evet, Candaş Tolga Işık'ın babası Emin Işık, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Günlerdir hastanede tedavi gören Emin Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi ve ailesi tarafından toprağa verildi. Cenaze törenine yakın çevresi ve ünlü isimler katıldı.

CANDAŞ TOLGA IŞIK'IN BABASI NEDEN VEFAT ETTİ?

Emin Işık'ın vefatının nedeni beyin kanaması olarak belirtildi. Beyin kanaması, beynin damarlarından birinde oluşan kanamanın beyin dokusuna zarar vermesiyle ortaya çıkan ciddi bir durumdur ve acil müdahale gerektirir. Emin Işık, bu rahatsızlık sebebiyle günler boyunca hastanede tedavi gördü ancak ne yazık ki hayata tutunamadı.

CANDAŞ TOLGA IŞIK'IN BABASI KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Haberde Emin Işık'ın yaşına dair kesin bir bilgi yer almıyor. Ancak cenaze törenine katılan isimler arasında Arda Turan, Zafer Algöz ve İbrahim Büyükak gibi isimler bulunuyor ve aile yakın çevresiyle birlikte son yolculuğuna uğurlandı.

CANDAŞ TOLGA IŞIK KİMDİR?

Candaş Tolga Işık, 3 Mayıs 1978 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Kars, Digor kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olan Işık, yurt dışında genetik mühendisliği eğitimi aldı. Medya kariyerine radyo ile adım attı ve 2002 yılında bir yerel radyo istasyonunda habercilik yapmaya başladı. Daha sonra Best FM ve RadyoTime'da çeşitli radyo programları hazırlayıp sundu.

2009 yılında Alem FM'de "Kripto Odası" programını sunmaya başlayan Işık, televizyonculuk kariyerine de adım atmış oldu. 2013 yılında köşe yazılarından oluşan İthal Edilmiş Korkular Ülkesi adlı kitabını çıkardı. TV8'de "Bunu Konuşalım" isimli politik sohbet programını sunarken, Ekim 2012'de Kanaltürk'e geçti. 2014 yılında KAFA dergisini kurdu ve 2015 yılında FİTBOL dergisini yayınladı. Aynı yıl TARİH dergisini alarak yayın hayatına devam etmesini sağladı.

2006-2020 yılları arasında Posta gazetesinde köşe yazarlığı yapan Işık, 2016-2019 yılları arasında Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi olarak İletişim departmanında görev aldı ve basınla ilişkiler ile Beşiktaş medyasından sorumlu oldu. Bu görevler sayesinde hem spor hem de medya dünyasında tanınan bir isim haline geldi.