Haberler

Canberk Uçucu neden öldü, ölüm sebebi ne, hastalığı neydi?

Canberk Uçucu neden öldü, ölüm sebebi ne, hastalığı neydi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Canberk Uçucu'nun hayatı ve ani ölümü, sosyal medyada ve haber sitelerinde gündem oldu. Peki, Canberk Uçucu kimdir ve neden hayatını kaybetti? İşte merak edilen detaylar ve Canberk Uçucu'nun biyografisi.

Türkiye'yi üzen haber : Canberk Uçucu hayatını kaybetti. Canberk Uçucu kimdir ve ölüm sebebi neydi? Bu haberimizde, Canberk Uçucu'nun hayatına ve ölümüyle ilgili son bilgilere yer veriyoruz.

CANBERK UÇUCU NEDEN ÖLDÜ, ÖLÜM SEBEBİ NE?

Ünlü oyuncu Canberk Uçucu'nun ani ölümü, sevenlerini ve tiyatro dünyasını yasa boğdu. 57 yaşında hayatını kaybeden Uçucu'nun vefatı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

SANAT DÜNYASINDAN DUYGUSAL TEPKİLER

Yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi:

"Çok yıkıcı bir gün… Sabah başka üzücü haberlerin ardından Canberk Uçucu'dan da acı bir haber geldi. Çok genç yaşta veda… Ne diyeceğimi bilemiyorum."

KUZENLERİM DİZİSİYLE HAFIZALARDA

Canberk Uçucu, "Kuzenlerim" dizisinde canlandırdığı Feridun rolüyle izleyicilerin gönlünde yer etti. Usta oyuncu, 2002 yılında meslektaşı Songül Öden ile evlenmiş, 2011 yılında boşanmıştı.

CANBERK UÇUCU KİMDİR?

27 Haziran 1969'da Ankara'da doğan Canberk Uçucu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Devlet Tiyatroları'nda uzun yıllar görev yapan Uçucu, bir dönem Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini de yürüttü. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra birçok seslendirme projesinde de imzası bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İran'dan Bahreyn'e yeni hava saldırısı

İran BM'deki kararın intikamını böyle aldı
ABD'den yeni hamle! 160'tan fazla uçak konuşlandırdılar

Sessiz sedasız büyük sevkiyat yapıldı! Hem de 100'den fazla
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı

Masaya oturmasıyla kalkması bir oldu
ABD'deki sinagog saldırısında şüphelinin kimliği belli oldu

ABD'yi ayağa kaldıran olayda saldırganın kimliği çarpıcı
Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü

Zelenski, Pehlevi ile görüştü! Verdiği mesaj dikkat çekici
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı

Masaya oturmasıyla kalkması bir oldu
Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz