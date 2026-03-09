Haberler

Canbay kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi Canbay kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Aleyna Kalaycıoğlu'nun magazin gündeminde konuşulan eski sevgilisi Canbay, rap müzik dünyasının tanınan isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Canbay kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi Canbay kaç yaşında, nereli?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi Canbay, rap sahnesinde adından söz ettiren bir isim. Müzik kariyeri ve özel hayatıyla gündemde olan Canbay hakkında merak edilenler neler? Kaç yaşında, nereli ve hangi projeleriyle tanınıyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CANBAY KİMDİR?

Canbay, sahne adıyla Vahap Canbay, Türk rap müzik sahnesinde Wolker (Umut Bolat) ile yaptığı iş birlikleri ve solo çalışmalarıyla tanınan bir rap sanatçısıdır. 2018 yılında profesyonel müzik kariyerine başlayan Canbay, "Elbet Bir Gün" gibi şarkılarıyla geniş kitlelerce bilinir hale gelmiştir. Türkçe rap ve trap tarzında eserler üretmektedir ve Decrat, Oğulcan Nihat ve Velet gibi isimlerle iş birlikleri yapmıştır.

CANBAY KAÇ YAŞINDA?

Canbay, Kasım 1997 doğumludur ve 28 yaşındadır (2026 itibarıyla).

CANBAY NERELİ?

Canbay'ın doğum yeri detaylı olarak paylaşılmamıştır, ancak Türkiye doğumlu bir rap sanatçısıdır.

CANBAY'IN KARİYERİ

Müziğe amatör olarak 2011 yılında başlayan Canbay, 2018'de profesyonel kariyerine adım atmıştır. Wolker ile yaptığı çalışmalar ve solo şarkılarıyla rap sahnesinde dikkat çekmiş, Türkçe rap ve trap müzik üretimiyle kendine özgü bir kitle oluşturmuştur.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İLE CANBAY AYRILDI MI?

Survivor ile ün kazanan Aleyna Kalaycıoğlu ile rapçi Vahap Canbay'ın aşkı ani bir kararla sona erdi. Uzun süredir birlikte olan çift, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı ve birlikte paylaştıkları tüm fotoğraf ve hikâyeleri hesaplarından sildi. Bu hamle, ayrılık iddialarını doğrular nitelikte.

