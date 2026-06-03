Can Polat'ın eşi kimdir? Can Polat'ın çocuğu var mı, kaç tane çocuğu var?

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yakın çevresinde yer aldığı öne sürülen Can Polat, son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. “Can Polat’ın eşi kimdir?” ve “çocuğu var mı?” soruları kullanıcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CAN POLAT ÖLDÜ MÜ?

Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı düzenlendi. Çiftin koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat hayatını kaybetti, saldırgan kaçtı.

CAN POLAT KİMDİR?

Can Polat’ın, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yakın çevresinde yer aldığı ve koruma ekibinde bulunduğu iddia ediliyor. Sosyal medyada ismi son olaylarla birlikte gündeme gelirken, hakkında kamuoyuna yansıyan doğrulanmış detaylı bir biyografi bilgisi bulunmuyor. Adı özellikle Alaçatı’da yaşandığı öne sürülen olayla birlikte anılmaya devam ediyor.

CAN POLAT NEDEN ÖLDÜ?

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Olay, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, internet fenomeni olan Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı.

CAN POLAT EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Can Polat’ın özel hayatına ilişkin kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Sosyal medyada yer alan iddialar dışında evli olup olmadığı veya çocuk sahibi olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmış değildir. Konuya ilişkin detayların ilerleyen süreçte netlik kazanması bekleniyor.