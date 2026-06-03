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Can Polat öldü mü, yaşıyor mu? Can Polat kimdir?

Can Polat öldü mü, yaşıyor mu? Can Polat kimdir?
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Son günlerde sosyal medyada ve arama motorlarında “Can Polat öldü mü, yaşıyor mu?” sorusu yeniden gündem oldu. İsmi farklı iddialarla anılan Can Polat hakkında ortaya atılan paylaşımlar merak uyandırırken, birçok kişi Can Polat kimdir ve hakkında bilinen gerçekler nelerdir sorusuna yanıt arıyor.

Can Polat öldü mü, yaşıyor mu?” sorusu, son dönemde internet kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Hakkında çeşitli iddialar dolaşan Can Polat’ın kim olduğu ve yaşamına dair detaylar merak edilirken, konuya ilişkin doğru bilgiler araştırılıyor. Peki Can Polat kimdir ve hakkında neler biliniyor?

CAN POLAT ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Alaçatı’da yaşanan olay iddiası magazin ve sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tatil yaptığı otelde silahlı saldırı gerçekleştiği öne sürülürken, olayda koruma olarak görev yapan Can Polat’ın hayatını kaybettiği iddiaları büyük yankı uyandırdı. Peki Can Polat öldü mü, neden öldü? Can Polat kimdir?

İHA kaynaklı haberlere göre olay, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Tatil için Alaçatı’da bulunan Polat çiftinin konakladığı otelde yaşanan silahlı saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

SİLAHLI SALDIRI OTELDE MEYDANA GELDİ

İddialara göre olay, Alaçatı’da bulunan bir otelde gerçekleşti. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tatil için bulunduğu sırada yaşanan silahlı saldırı, çevrede büyük panik oluşturdu. Olayın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

CAN POLAT ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Silahlı saldırıda ağır yaralanan kişinin Engin Polat’ın kuzeni ve aynı zamanda çiftin koruması olan Can Polat olduğu ileri sürüldü. 37 yaşındaki Can Polat’ın hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı iddia edildi.

Resmi makamlar tarafından kesin açıklama beklenirken, sosyal medyada konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yapılmaya devam ediyor.

CAN POLAT KİMDİR?

Can Polat’ın, sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın yakın koruması olarak görev yaptığı, aynı zamanda Engin Polat’ın amcasının oğlu olduğu biliniyor. Aileye yakınlığı ve güvenlik görevleri nedeniyle Polat çiftinin yanında bulunduğu ifade ediliyor.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Silahlı saldırının ardından güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın nedeni ve saldırganların kimliğiyle ilgili çalışmalar sürerken, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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