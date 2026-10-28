Can Akaş neden öldü? Cem Akaş'ın oğlu Can Akaş niye öldü, ölüm nedeni nedir?

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Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan'ın 19 yaşındaki oğulları Can Akaş'ın hayatını kaybetmesi gündeme geldi. 19 Ekim'de yaşamını yitiren Can Akaş'ın ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak açıklanırken, babası Cem Akaş'ın elektronik sigara kullanımına ilişkin açıklamaları da dikkat çekti. Peki, Can Akaş neden öldü, ölüm nedeni nedir? Detaylar...

CAN AKAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Cem Akaş ve Esra Özdoğan'ın 19 yaşındaki oğulları Can Akaş, 19 Ekim 2026'da hayatını kaybetti. Babası Cem Akaş, yaptığı açıklamada oğlunun ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğunu belirtti. Akaş, açıklamasında elektronik sigara kullanımına ilişkin endişelerini de dile getirerek bu ürünlerin sağlık üzerindeki olası zararlarına dikkat çekti.

Can Akaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklendiği bildirildi. Elektronik sigara kullanımıyla ölüm arasındaki ilişkiye ilişkin kesin bir tıbbi sonuca ise mevcut bilgiler üzerinden ulaşılamıyor.

CEM AKAŞ'IN OĞLU CAN AKAŞ NİYE ÖLDÜ?

Cem Akaş, oğlunun ölümünün ardından yaptığı açıklamada Can'ın elektronik sigara kullandığını anlattı. Oğlunun ölümünden önce kendisini iyi hissetmediğini belirten Akaş, elektronik sigaranın olası zararlarını daha ciddiye almaları gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Yaşadıkları kaybın ardından elektronik sigaranın sağlık üzerindeki etkileri konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Cem Akaş, özellikle gençlerin ve ebeveynlerin bu ürünlerin taşıdığı riskler hakkında bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

CAN AKAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan'ın oğlu Can Akaş, 19 yaşındaydı. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Can Akaş, İtalya'nın Milano kentindeki Domus Academy'nin tasarım programına kabul edilmişti. Eğitimine devam etmek üzere Milano'ya gitmeye hazırlanan Can Akaş, 19 Ekim'de hayatını kaybetti.

Can Akaş, 20 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.