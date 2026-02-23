Camiden kovulan kızlar kimler? Sosyal medyada çok konuşulan videodaki kızlar camiden neden kovuldu, ne yaptılar?

Teravih namazı sırasında camide cep telefonlarıyla video çekmeye çalışan genç kızlar, diğer cemaatin müdahalesiyle karşılaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, camiden kovulan kızların kim olduğu araştırılıyor. Bu gençler hangi davranışları nedeniyle tepki çekti ve videonun viral olmasının arkasındaki sebepler neler? Detaylar haberin devamında…

KIZLAR CAMİDEN Mİ KOVULDU?

Evet, teravih namazı sırasında camide TikTok videosu çekmeye çalışan genç kızlar, diğer namaz kılan kadınların müdahalesiyle camiden uzaklaştırıldı.

NEDEN KOVULDULAR?

Genç kızlar namaz esnasında video çekmeye başladığı için, cemaatteki bazı kadınlar "Hem namaz kılmıyorsunuz hem de insanları rahatsız ediyorsunuz. Buradan hemen gidin" diyerek tepki gösterdi ve camiden çıkmaları istendi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLAN CAMİDEN KOVULMA OLAYI NEDİR?

Gerçekleşen olayda, teravih namazı sırasında camide video çekmeye çalışan genç kızlar, diğer cemaatin tepkisiyle karşılaştı. Müdahale anları ve kızların camiden çıkarılması, sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral oldu.

CAMİDEN KOVULAN KIZLAR KİMDİR?

Teravih namazı sırasında camide cep telefonlarıyla video çekmeye çalışırken tepki çeken ve camiden uzaklaştırılan genç kızların kimlikleri henüz net olarak bilinmiyor. Sosyal medyada yayılan videoda yüzleri görünmüyor, dolayısıyla isim ve kişisel bilgileri kamuoyuna açıklanmadı. Olay, daha çok davranışları ve namaz esnasında dikkatleri dağıtmaları nedeniyle gündem oldu