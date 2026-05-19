Camavinga Galatasaray'a mı geliyor?

Galatasaray’ın orta saha hattını güçlendirmek için dünya çapında bir isimle ilgilendiği iddiaları gündemi sarsarken, Eduardo Camavinga söylentisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Real Madrid’in önemli parçalarından biri olan Fransız oyuncunun transfer durumu merak konusu olurken, sarı-kırmızılı kulübün bu hamleyi yapıp yapmayacağı şimdiden futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU GALATASARAY AVRUPA HEDEFİNE ODAKLANDI

Sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan ve Avrupa arenasında daha büyük başarılar hedefleyen Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasına hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılı yönetim, orta sahaya dünya çapında bir takviye yapmak için transfer listesinin en üst sırasına Real Madrid’in genç yıldızı Eduardo Camavinga’yı yazdı. Taraftarları heyecanlandıran bu iddia, yaz transfer döneminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

BİR NUMARALI HEDEF EDUARDO CAMAVINGA OLDU

Galatasaray’ın orta sahada dinamizmi artırmak ve Avrupa seviyesinde rekabet gücünü yükseltmek için Eduardo Camavinga transferine yoğunlaştığı öne sürülüyor. Real Madrid forması giyen 23 yaşındaki Fransız futbolcunun, kulübünde geleceğiyle ilgili belirsizlik yaşadığı iddiaları gündeme gelirken, sarı-kırmızılıların bu fırsatı değerlendirmek istediği konuşuluyor. Yönetimin, yüksek maliyetine rağmen oyuncu için şartları zorlayabileceği belirtiliyor.

50 MİLYON EURO’LUK DEV TRANSFER PLANI

İspanyol basınında yer alan iddialara göre Galatasaray, Camavinga için 50 milyon Euro seviyesindeki bonservis bedelini masaya yatırmaya hazır. Sarı-kırmızılıların, transfer sürecini hızlandırmak için Avrupa’daki güçlü ilişkilerini devreye sokmayı planladığı ifade ediliyor. Kulübün, yıldız oyuncuyu ikna etme aşamasında ise farklı futbol figürlerinden destek alabileceği konuşuluyor.

GALATASARAY ORTA SAHAYA DÜNYA YILDIZI ARIYOR

Teknik ekibin raporu doğrultusunda orta saha hattına genç, dinamik ve üst seviye bir isim kazandırmak isteyen Galatasaray, Avrupa’da ses getirecek bir transfer hamlesi hedefliyor. Camavinga’nın ismi bu doğrultuda öne çıkarken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise yaz döneminin en kritik gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.