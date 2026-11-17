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Callum Turner, Londra doğumlu bir sinema ve dizi oyuncusu. Adı son bir ayda James Bond rolüyle birlikte geçti: Turner, Ekim 2026'da 007 için kamera testine girdi ve Variety'nin aktardığı beş kişilik kısa listede yer aldı.

Yarışı Robert Pattinson kazandı. Amazon MGM Studios, 16 Kasım 2026'da serinin yeni Bond'unun Pattinson olduğunu açıkladı.

CALLUM TURNER KİMDİR?

Callum Turner, tam adıyla Callum Robilliard Turner, oyunculuğa mankenlikten geçen bir İngiliz. Okulu erken bıraktı, bir süre yarı profesyonel futbol oynadı. Next ve Reebok gibi markalar için mankenlik yaptı, Dover Street Market'te çalıştı.

İlk büyük rolleri 2014'te geldi: Queen and Country filmi ve Glue dizisi. Bir yıl sonra Green Room'daki Tiger rolüyle sinemada görünürlüğü arttı. 2019'da The Capture dizisindeki Shaun Emery rolüyle BAFTA'da en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterildi.

CALLUM TURNER JAMES BOND OLACAK MIYDI?

Callum Turner, Bond rolü için son aşamaya kalan oyunculardandı ama rol ona verilmedi. Kasım başında konuşulan kısa listede beş isim vardı: Pattinson, Nicholas Hoult, Turner, Josh O'Connor ve Jack Lowden. Amazon MGM Studios, adayların hiçbirinin seçmelere katıldığını resmi olarak doğrulamadı; kararı da 16 Kasım'da tek isimle duyurdu.

CALLUM TURNER NERELİ?

Callum Turner Londralı. Hammersmith'te doğdu, Chelsea'deki World's End sitesinde büyüdü. Onu tek başına büyüten annesi o yıllarda gece kulübü organizatörüydü; Turner sinemayı annesi sayesinde sevdi.

CALLUM TURNER KAÇ YAŞINDA?

Callum Turner 36 yaşında. 15 Şubat 1990'da doğdu.

CALLUM TURNER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Callum Turner, Harry Potter evreninin Fantastik Canavarlar serisinde Newt Scamander'ın ağabeyi Theseus'u oynadı: önce 2018'deki Grindelwald'ın Suçları, sonra 2022'deki Dumbledore'un Sırları. 2020'de Jane Austen uyarlaması Emma'da Frank Churchill'di.

George Clooney'nin yönettiği The Boys in the Boat'ta (2023) kürekçi Joe Rantz'ı, 2024'teki Masters of the Air dizisinde pilot John "Bucky" Egan'ı canlandırdı. Son filmleri Eternity (2025) ve One Night Only (2026). William Gibson'ın romanından uyarlanan Neuromancer dizisinde başrol Case onun.

CALLUM TURNER'IN EŞİ KİM?

Callum Turner'ın eşi şarkıcı Dua Lipa. İkilinin ilişkisi Ocak 2024'te başladı, nişanı Temmuz 2025'te British Vogue kapağında açıklandı. 31 Mayıs 2026'da Londra'daki Old Marylebone Town Hall'da küçük bir törenle evlendiler.