Çakallarla Dans 6 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Çakallarla Dans 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Çakallarla Dans 6 filminin çekimleri 2022 yılında gerçekleştirildi. Yapımın İstanbul'daki çekimlerinin ardından ekip Bodrum ve Kos Adası'na geçerek filmin diğer sahnelerini tamamladı. Filmin çekimleri Temmuz 2022'de sona erdi.

Çakallarla Dans 6, çekim sürecinin tamamlanmasının ardından 2 Aralık 2022'de sinemalarda izleyiciyle buluştu. Filmin yönetmen koltuğunda Murat Şeker, senarist koltuğunda ise Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yer aldı.

Çakallarla Dans 6'nın oyuncu kadrosunda serinin önceki filmlerinden tanınan isimler yer alıyor. Filmin başlıca oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

• Şevket Çoruh – Kayınço Gökhan

• İlker Ayrık – Muhasebeci Servet

• Timur Acar – Köfte Necmi

• Murat Akkoyunlu – Del Piero Hikmet

• Didem Balçın – Fatma

• Hakan Bilgin – Hüseyin Abi

• Ebru Cündübeyoğlu – Manolya

• Nurettin Sönmez – Enrico

• Ceyhun Yılmaz – Adem

• Anıl Tetik – Yüzbaşı Ali Suavi

• Elvan Dişli – Mary (Melek)

• Mine Kılıç – Anna Karenina

• Kemal Zeydan – Kocakafa Sedat

Altıncı filmde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin ve Ceyhun Yılmaz serideki rollerine devam ederken Ebru Cündübeyoğlu, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç ve Kemal Zeydan da kadroya dahil oldu.

ÇAKALLARLA DANS 6 KONUSU NE?

Filmde Kayınço Gökhan, Servet, Necmi ve Hikmet'in ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiği yeni bir macera anlatılıyor. Dört kafadar, Servet'in eşi Fatma'nın yıllardır görüşmediği ablası Manolya'dan gelen davetle kendilerini Yunanistan'ın Kos Adası'nda buluyor.

Manolya'nın düğünü için Kos'a giden ekip, kısa sürede davetin arkasındaki asıl amacı öğreniyor. Manolya'nın istihbarat için çalıştığının ortaya çıkmasıyla Gökhan ve arkadaşları kendilerini uluslararası bir operasyonun içinde buluyor. Ekibin görevi, İtalyan mafya üyesi Enrico'nun eline geçen önemli bir hard diski ele geçirmek oluyor.

Böylece İstanbul'daki mahalle hayatından Kos Adası'na uzanan olaylar zinciri, dört kafadarın kendilerine özgü yöntemleriyle birleşerek komedi ve macerayı bir araya getiriyor.