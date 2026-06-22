Çakallarla Dans 3 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Çakallarla Dans 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

“Çakallarla Dans 3 filmi oyuncuları kim?” ve “Çakallarla Dans 3 konusu ne?” soruları yeniden gündemde. Türk komedi sinemasının popüler serilerinden biri olan yapım, çekildiği dönem ve hikâyesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki Çakallarla Dans 3 ne zaman çekildi, konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte film hakkında bilinenler…

ÇAKALLARLA DANS 3 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk komedi sinemasının sevilen serilerinden “Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı”, hem eğlenceli hikâyesi hem de çekim yerleriyle dikkat çekiyor. Film, Türkiye’de farklı şehirlerde çekilirken özellikle İstanbul ve çevresindeki çeşitli mekanlar ön plana çıkıyor. Yapım, 2014 yılında çekilerek vizyona girmiştir.

FİLMİN ÇEKİM YERLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

“Çakallarla Dans 3” filminin çekimlerinde İstanbul’un farklı semtleri ve sahil bölgeleri kullanıldı. Şehir içi sahneler ile eğlenceli olayların geçtiği dış mekanlar, filmin komedi temposunu destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı. Yapım ekibi, doğal ve hareketli şehir atmosferini filmde yoğun şekilde yansıttı.

ÇAKALLARLA DANS 3 KONUSU NE?

Serinin üçüncü filminde, macera ve komedi yine iç içe ilerliyor. Hikâye, baş karakterlerin bir kez daha başlarını belaya sokmaları ve bu süreçte yaşanan komik olaylar etrafında şekilleniyor. Yanlış anlaşılmalar, plansız girişimler ve absürt durumlar, filmin ana komedi temasını oluşturuyor.

ÇAKALLARLA DANS 3 OYUNCU KADROSU

Filmde Türk sinemasının sevilen isimleri bir araya geliyor. Başrollerde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu gibi oyuncular yer alıyor. Oyuncu kadrosunun uyumu, serinin en çok sevilen yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

SERİNİN EN SEVİLEN FİLMLERİNDEN BİRİ OLDU

“Çakallarla Dans” serisinin üçüncü filmi, hem gişede yakaladığı başarı hem de televizyon tekrarlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Komedi unsurlarının güçlü olduğu yapım, Türk sinemasında eğlenceli seriler arasında önemli bir yer edinmiştir.