Çağrı filmini kim çekti, yönetmeni kim, Çağrı filmi yönetmeni Mustafa Akkad kimdir, Arap mı, Amerikalı mı?

Her yıl milyonlarca insanı ekran başına kilitleyen Çağrı filmi yönetmeni hakkında merak edilen sorular dijital dünyada en çok aranan konular arasında yer alıyor. Batı dünyasına İslam'ın gerçek mesajını ulaştırmayı gaye edinen Mustafa Akkad kimdir ve bu dev bütçeli yapımı hayata geçirirken hangi engelleri aşmıştır? İzleyicilerin sıkça sorduğu Mustafa Akkad Arap mı, Amerikalı mı sorusunun yanıtı, Suriye'den Amerika'ya uzanan ilham verici bir kariyer yolculuğunu barındırıyor. İşte efsane yönetmen Akkad'ın hayatı ve sinema tarihine bıraktığı silinmez izler...

ÇAĞRI FİLMİNİ KİM ÇEKTİ?

Çağrı filminin yönetmen koltuğunda, vizyonuyla sinema tarihine damga vuran Mustafa Akkad oturmaktadır. Akkad, sadece bir yönetmen değil, aynı zamanda projenin en büyük savunucusu ve yapımcısıdır. Filmi hem İngilizce hem de Arapça olarak iki ayrı kadroyla aynı anda çekerek sinema tarihinde eşine az rastlanır bir başarıya imza atmıştır. Hollywood standartlarında bir prodüksiyon kalitesi sunan Akkad, İslam'ın mesajını evrensel bir dille anlatmayı başarmıştır.

MUSTAFA AKKAD KİMDİR? ARAP MI, AMERİKALI MI?

Mustafa Akkad'ın kimliği, Doğu ile Batı arasında kurduğu köprü ile tanımlanabilir. 1930 yılında Suriye'nin Halep şehrinde doğan Akkad, köken olarak Suriye asıllı bir Araptır. Ancak sinema eğitimi almak ve hayallerini gerçekleştirmek için 18 yaşında cebinde sadece 200 dolar ve bir Kur'an-ı Kerim ile Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir.

University of Southern California'da (USC) sinema eğitimi alan Akkad, uzun yıllar Hollywood'da çalışmış ve Amerikan vatandaşı olmuştur. Dolayısıyla Mustafa Akkad, Suriye asıllı Amerikalı bir yönetmendir. Kariyeri boyunca hem Çağrı ve Çöl Aslanı Ömer Muhtar gibi tarihi filmlere imza atmış hem de korku sinemasının efsanesi Halloween (Yabancı) serisinin yapımcılığını üstlenerek Hollywood'da büyük bir ticari başarı yakalamıştır.

MUSTAFA AKKAD'IN SİNEMA MİRASI

Mustafa Akkad, 2005 yılında Ürdün'de gerçekleşen trajik bir terör saldırısında hayatını kaybetmiştir. Ancak bıraktığı miras, özellikle Çağrı filmiyle her yıl milyonlarca insana ulaşmaya devam etmektedir. Akkad, İslam'ın barışçıl yüzünü sinema aracılığıyla dünyaya tanıtma idealini hayatı boyunca sürdürmüş efsanevi bir sinemacıdır.