Çağrı filmindeki Hind kim, Çağrı filmindeki Hind Yunanistanlı mı?

Sinema severlerin her izlediğinde etkisinden kurtulamadığı Çağrı filmindeki Hind karakterini kim oynuyor? Mekke'nin en güçlü kadınlarından biri olan ve Uhud Savaşı'ndaki rolüyle tarihe geçen Hind bint Utbe, usta bir oyuncunun ellerinde adeta yeniden hayat buldu. Sosyal medyada sıkça tartışılan Çağrı filmindeki Hind Yunanistanlı mı sorusu, oyuncu Irene Papas'ın kökeniyle ilgili merakı da beraberinde getiriyor. İşte hem gerçek tarihteki Hind bint Utbe'nin hayatı hem de ona hayat veren dünyaca ünlü yıldızın filmdeki devleşen performansının perde arkası...

ÇAĞRI FİLMİNDEKİ HIND KİM?

Filmde Ebu Süfyan'ın eşi olan Hind bint Utbe, İslamiyet'in ilk yıllarında Müslümanlara karşı en sert muhalefeti sergileyen kadın figürdür. Babası, kardeşi ve amcasını Bedir Savaşı'nda kaybeden Hind, bu acının intikamını almak için Hz. Hamza'yı hedef seçmiştir. Uhud Savaşı'nda Vahşi'yi kiralayarak Hz. Hamza'yı şehit ettiren Hind, sergilediği sarsıcı sahnelerle filmin dramatik yükünü omuzlamıştır. Karakter, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuş ve tarihteki yerini bu değişimle tamamlamıştır.

ÇAĞRI FİLMİNDEKİ HIND YUNANİSTANLI MI?

Filmde Hind karakterini, dünyaca ünlü efsanevi aktris Irene Papas canlandırmıştır. Irene Papas, Yunanistan asıllı bir oyuncudur.

Yönetmen Mustafa Akkad, bu zorlu rol için Akdeniz kadınının güçlü hatlarını ve derin bakışlarını taşıyan Papas'ı tercih etmiştir. Papas, sadece Yunan sinemasının değil, Hollywood'un da en saygın isimlerinden biridir. Zorba ve Navaron'un Topları gibi klasiklerdeki başarısının ardından Çağrı'da sergilediği performans, onu İslam dünyasında da unutulmaz kılmıştır.