Çağla Tuğaltay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, Çağla Tuğaltay ne zaman ve nasıl öldü, Çağla Tuğaltay öldü mü?

Çağla Tuğaltay kimdir ve nasıl hayatını kaybetti soruları, Türkiye’nin en çok konuşulan faili meçhul olaylarından biri üzerinden yeniden gündeme geliyor. Çağla Tuğaltay’ın ölümüyle ilgili detaylar, olayın gerçekleştiği dönemden bu yana merak konusu olurken, cinayetin nasıl işlendiği ve faillerin kim olduğu hâlâ netlik kazanmış değil. Bu trajik olay, aradan geçen yıllara rağmen kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.

ÇAĞLA TUĞALTAY DOSYASI 26 YIL SONRA YENİDEN GÜNDEMDE

26 yıldır faili meçhul olarak kayıtlarda yer alan Çağla Tuğaltay cinayeti, yeniden açılması planlanan dosyalar arasında yer aldı. Adalet Bakanlığı tarafından faili meçhul olaylara yönelik özel bir birim kurulacağı yönündeki açıklamalar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle Gülistan Doku soruşturmasının ardından bu yönde atılacak yeni adımlar, yıllardır çözülemeyen dosyalar için umut oldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, “Savcı dosyanın kapağına değil, içindeki suça bakar. Soruşturma nereye giderse gitsin sonuna kadar devam eder” ifadeleri dikkat çekti. Bu açıklamalar, Çağla Tuğaltay dosyasının da yeniden değerlendirilme ihtimalini gündeme taşıdı.

ÇAĞLA TUĞALTAY KİMDİR?

Çağla Tuğaltay, 2000 yılında İstanbul Şişli Fulya’daki evinde 15 yaşındayken vahşice öldürülen lise öğrencisiydi. Henüz genç yaşta yaşamını yitiren Tuğaltay’ın cinayeti, üzerinden yıllar geçmesine rağmen çözülemeyen en dikkat çekici dosyalardan biri olarak kayıtlara geçti. Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilen Çağla Tuğaltay’ın ölümü, Türkiye’de faili meçhul cinayetler arasında sembol olaylardan biri haline geldi.

ÇAĞLA TUĞALTAY CİNAYETİ NASIL İŞLENDİ?

Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000 tarihinde Fulya’daki evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Olay, Cinayet Büro ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturmayla incelendi ve dosya uluslararası boyuta taşınarak Interpol ile paylaşıldı.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 80 kişinin DNA örneği alındı ancak hiçbir eşleşme elde edilemedi. Olay yerinde bulunan bulgular arasında katile ait olabileceği değerlendirilen DNA izlerinin bulunduğu belirtilse de yıllar içinde somut bir sonuca ulaşılamadı.

Ailenin avukatı ve yakınları, özellikle tırnaklarda bulunan DNA örneklerinin kritik önem taşıdığını vurgulayarak soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini ifade ediyor. Aile ise yıllardır adalet arayışını sürdürüyor ve dosyanın yeniden açılması çağrısını yineliyor.