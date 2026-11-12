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"Çağla Şıkel ile Emre Altuğ neden ayrıldı?", "Ne zaman boşandılar?" ve "Kaç çocukları var?" soruları arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. İşte Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un evliliği ve boşanmasına dair bilinenler.

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ NEDEN AYRILDI?

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, ayrılık nedenlerini kamuoyuyla hiçbir zaman net bir şekilde paylaşmadı. İki taraf da boşanmaya ilişkin resmi bir gerekçe açıklamadı. Emre Altuğ, ayrılığın ardından yaptığı açıklamalarda zamanla farklı bakış açılarının ve hayattan beklentilerinin ortaya çıktığını dile getirdi. Çağla Şıkel ise karşılıklı anlayışın ve çocuklarının huzurunun ön planda olduğunu vurguladı.

Boşanma döneminde bazı magazin basınında çeşitli iddialar ortaya atılsa da bu iddialar ne taraflarca ne de resmi kaynaklarca doğrulandı.

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ NE ZAMAN EVLENDİ?

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında evlendi. Ünlü çiftin evliliği, magazin dünyasında büyük ilgi görmüştü.

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ NE ZAMAN BOŞANDI?

Yaklaşık 7 yıl süren evliliklerini 2015 yılında sona erdiren Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, anlaşmalı olarak boşandı. Çift, Ocak 2015'te görülen boşanma davasına birlikte geldi. Boşanma süreci sakin ve karşılıklı saygı çerçevesinde tamamlandı.

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor. Boşanmanın ardından çocukların velayeti Çağla Şıkel'e verildi. Ünlü ikili, ayrılıktan sonra da çocukları için iyi ilişkilerini sürdürmeye özen gösterdi.

ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel, 12 Mart 1979'da İstanbul'da doğdu. 1990'lı yıllarda mankenlik kariyerine başlayan Şıkel, kısa sürede Türkiye'nin en tanınan modelleri arasına girdi. Ünlü isim, daha sonra televizyon programlarında sunuculuk yaptı ve çeşitli yarışma programlarında jüri üyeliği üstlendi.

EMRE ALTUĞ KİMDİR?

Emre Altuğ, 14 Nisan 1970'te İstanbul'da doğdu. 1990'ların sonunda müzik kariyerine başlayan Altuğ, çıkardığı albümler ve sevilen şarkılarıyla pop müziğin tanınan isimleri arasında yer aldı. Ünlü sanatçı, müziğin yanı sıra oyunculuk ve televizyon programlarıyla da izleyici karşısına çıktı.