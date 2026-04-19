Magazin dünyasında son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çağla Boz, rapçi Sefo ile hakkında ortaya atılan aşk iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada ve magazin basınında geniş yankı uyandıran bu söylentiler, genç oyuncu ve modelin kariyerine olan ilgiyi de artırdı. Peki, Çağla Boz kimdir? Sefo'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Çağla Boz kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SEFO'NUN SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

Eğitim hayatını İstanbul’da tamamlayan Boz, kariyerine moda sektöründe adım atarak profesyonel dünyaya giriş yaptı. Genç yaşta modellik yapmaya başlayan isim, kısa sürede uluslararası platformlarda da dikkat çekmeyi başardı.

Çağla Boz’un kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri, 2019 yılında New York Fashion Week’te podyuma çıkması oldu. Bu deneyim, onun uluslararası moda sahnesinde tanınan bir model haline gelmesinde etkili oldu. Moda alanındaki başarısının ardından oyunculuğa yönelen Boz, farklı dizi ve film projelerinde yer alarak ekran kariyerine de adım attı.

Yer aldığı yapımlar arasında “Sınır”, “Limit”, “Tozluyaka”, “Kör Nokta”, “Nehir”, “Kendi Düşen Ağlamaz” ve “Aynasız Haluk” gibi projeler bulunuyor. Bu yapımlardaki performansıyla dikkat çeken genç isim, oyunculuk kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir.

Aynı zamanda sosyal medyada da aktif olan Çağla Boz, moda ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Paylaşımları özellikle genç kitle tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

Son dönemde ise Çağla Boz’un adı, rapçi Sefo ile birlikte anılmaya başlamıştır. İkilinin İstanbul Arnavutköy’de bir mekândan çıkarken görüntülenmesi, “aşk iddiası” söylentilerini güçlendirmiştir. Ancak şu ana kadar her iki taraftan da konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştır.

ÇAĞLA BOZ KAÇ YAŞINDA?

Çağla Boz, 29 Haziran 1999 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

ÇAĞLA BOZ NERELİ?

Çağla Boz, İstanbul doğumludur. Ailesinin kökeninin ise Balıkesir’e dayandığı bilinmektedir. İstanbul’da büyüyen ve eğitim hayatını burada tamamlayan Boz, kariyerine de yine bu şehirde yön vermiştir.