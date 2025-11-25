Haberler

Çağatay Ulusoy diziden ayrılıyor mu?

Güncelleme:
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolde yer aldığı Eşref Rüya dizisi yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta diziyi takip edenler arasında, Çağatay Ulusoy'un projeden ayrılacağına dair çeşitli söylentiler gündeme gelmişti. Peki, ünlü oyuncu gerçekten diziden ayrılıyor mu?

Son dönemde sosyal medyada sıkça konuşulan "Çağatay Ulusoy diziden ayrılıyor" iddiaları merak uyandırmaya devam ediyor. Eşref Rüya yeni bölümüyle yayın için gün sayarken, oyuncunun dizideki geleceğine dair dedikodular izleyiciyi heyecanlandırıyor. Peki bu iddiaların aslı ne?

ÇAĞATAY ULUSOY DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Çağatay Ulusoy'un projeden ayrılacağına dair ortaya atılan iddialar, hayranlarının ilgisini bir hayli artırmış durumda. Kulislerde, oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle çekimlere bir süre ara verdiği konuşuluyor. Ancak yaşadığı rahatsızlığa dair net bir açıklama yapılmadığı gibi, bu söylentileri doğrulayan resmi bir bilgi de bulunmuyor.

HAYRANLAR ENDİŞEYLE BEKLİYOR

Ekranlarda uzun süredir başarılı performansıyla öne çıkan Ulusoy, dizideki rolüyle geniş bir kitle tarafından takdir görmüştü. Sağlık iddialarının yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları "Geçmiş olsun" mesajları paylaşmaya başladı. Hayranlar ise tüm bu söylentilerin netleşmesi adına oyuncudan doğrudan bir açıklama gelmesini bekliyor.

Osman DEMİR
