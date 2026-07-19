Buz Kıyameti filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Buz Kıyameti filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Buz Kıyameti filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Buz Kıyameti filmini izleyecek olanların merak ettiği Buz Kıyameti konusu nedir, Buz Kıyameti oyuncuları kimler ve Buz Kıyameti özeti gibi konuları inceliyoruz.

BUZ KIYAMETİ FİLMİ KONUSU NE?

Orijinal adı Apocalypse of Ice olan Buz Kıyameti, dünyayı tehdit eden büyük bir doğal felaketin ortasında hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Dünya, küresel bir pandeminin etkileriyle mücadele ederken devasa bir kutup girdabı gezegeni buzla kaplama tehlikesi yaratır. İnsanlığın kurtuluş umudu ise ekvator yakınlarında bulunan sınırlı büyüklükteki güvenli bölgeye ulaşmaktan geçer. Pandeminin tedavisine sahip bir virolog, insanlığın geleceğini kurtarmak için zamana karşı zorlu bir mücadele verir.

BUZ KIYAMETİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Tom Sizemore

• Emily Killian

• Ramiro Leal

• Tania Fox

• Jake Holley

• Torrey Richardson

• Xander Bailey

• Christina Licciardi

Filmin yönetmenliğini Maximilian Elfeldt üstlenirken, senaryosu Ryan Ebert tarafından kaleme alındı.

BUZ KIYAMETİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Buz Kıyameti filmi 2020 yılında çekildi ve aynı yıl izleyiciyle buluştu. Yaklaşık 89 dakikalık yapım, bilim kurgu ve felaket türündeki hikayesiyle dikkat çekiyor.

BUZ KIYAMETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Buz Kıyameti filminin çekimleri Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Yapımda kıyamet sonrası donmuş dünyayı yansıtabilmek için stüdyo çekimleri ile bilgisayar destekli görsel efektlerden yoğun şekilde yararlanıldı.