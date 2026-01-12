Büyükçekmece Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Büyükçekmece Anadolu Efes nereden CANLI izlenir?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kapsamında oynanacak Büyükçekmece – Anadolu Efes maçına ilgi oldukça yüksek. Basketbol tutkunları, bu önemli mücadelenin yayıncı kuruluşunu ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Büyükçekmece ile Anadolu Efes arasındaki karşılaşma hangi kanalda ekrana gelecek, maç canlı yayınla nasıl takip edilir?

BÜYÜKÇEKMECE – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak Büyükçekmece – Anadolu Efes karşılaşması, basketbolseverlerle beIN Sports 5 ekranlarından buluşacak. Mücadele, canlı yayınla izlenebilecek.

BÜYÜKÇEKMECE – ANADOLU EFES MAÇI BEIN SPORTS 5 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler, beIN Sports 5 kanalına Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden ulaşabilir. Yayın, uydu ve dijital platformlar aracılığıyla şifreli olarak izlenmektedir.

BÜYÜKÇEKMECE – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Büyükçekmece ile Anadolu Efes arasındaki Basketbol Süper Ligi mücadelesi, 12 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

BÜYÜKÇEKMECE – ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, 19.00'da başlayacak.

BÜYÜKÇEKMECE – ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'da oynanacak olan mücadeleye, Gazanfer Bilge Spor Salonu ev sahipliği yapacak.