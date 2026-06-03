Buse Ünal Pehlivan kimdir, Buse Ünal Pehlivan kaç yaşında, evli mi, bekar mı, hangi takımda oynuyor?

Türk voleybolunun önemli pasörlerinden Buse Ünal Pehlivan hakkında detaylar sporseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. A Milli Takım kadrosunda da bulunan başarılı oyuncunun yaşı, kulüp kariyeri ve özel yaşamına dair sorular özellikle son dönemde arama motorlarında öne çıkmış durumda.

BUSE ÜNAL PEHLİVAN KİMDİR?

Buse Ünal Pehlivan, 29 Temmuz 1997 tarihinde Ankara’da doğdu. Voleybola Arkas altyapısında başlayan deneyimli pasör, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde İlbank, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe ve Bahçelievler Belediyespor gibi takımlarda forma giydi. Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Buse Ünal, saha içi liderliği ve pas dağıtımıyla öne çıkmaktadır.

KULÜP KARİYERİ VE OYNADIĞI TAKIMLAR

Buse Ünal Pehlivan, profesyonel kariyerinde birçok önemli kulüpte forma giymiştir. Nilüfer Belediyespor’da başladığı üst düzey kariyerine Fenerbahçe’de devam eden oyuncu, yeniden Nilüfer Belediyespor’a dönerek kariyerini sürdürmektedir. Sultanlar Ligi’nde istikrarlı performansıyla dikkat çekmektedir.

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

Tecrübeli pasör, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile birlikte birçok uluslararası başarı elde etti. Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve VNL gibi turnuvalarda madalyalar kazanan Buse Ünal Pehlivan, milli takımın önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

KULÜP DÜZEYİNDE ÖNEMLİ KUPALAR KAZANDI

Buse Ünal Pehlivan, özellikle Fenerbahçe formasıyla önemli başarılar elde etti. Sultanlar Ligi şampiyonlukları, Kupa Voley zaferleri ve uluslararası turnuvalarda dereceler yaşayan deneyimli pasör, kariyerine birçok kupa sığdırdı.

VOLEYBOLDA DENEYİMİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Buse Ünal Pehlivan, oyun görüşü ve tecrübesiyle Türk voleybolunun önemli pasörlerinden biri olarak gösterilmektedir. Hem kulüp hem de milli takım seviyesinde uzun yıllardır istikrarlı performans sergilemektedir.