Buse Öztay evli mi, çocuğu var mı?

Soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile birlikte spikerler Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet'in de yer aldığı şüphelilere uygulanan uyuşturucu testlerinin sonuçları ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan tutuklu Ersoy'un yanı sıra Ela Rumeysa Cebeci, Ufuk Tetik, Şevkiye Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan ve Buse Öztay'ın test sonuçlarının pozitif olduğu bilgisine ulaşıldı.

TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan tutuklu Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra Ela Rumeysa Cebeci, Ufuk Tetik, Şevkiye Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan ve Buse Öztay'ın testlerinde uyuşturucu maddeye rastlandığı ve sonuçların pozitif çıktığı öğrenildi.

Test raporlarına göre Mehmet Akif Ersoy'un saç örneklerinde "kokain ve metabolitleri" tespit edilirken, kan örneklerinde herhangi bir uyuşturucu madde bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişi daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Bu sürecin ardından Ersoy'un, TMSF kararıyla Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındığı kamuoyuna duyurulmuştu.

Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı mahkeme tarafından "uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak", "çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye zorlayarak sektörel ve maddi çıkar elde etmek" ile "örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ÜNLÜ SPİKERLER DE SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da dosya kapsamında gözaltına alındığı, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildikleri bilgisi paylaşıldı.