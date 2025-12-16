Haberler

Buse Öztay evli mi, çocuğu var mı?

Buse Öztay evli mi, çocuğu var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Medya camiasında büyük yankı uyandıran uyuşturucu operasyonunda, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu dört kişinin farklı suçlamalarla tutuklanmasının ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile birlikte spikerler Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet'in de yer aldığı şüphelilere uygulanan uyuşturucu testlerinin sonuçları ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan tutuklu Ersoy'un yanı sıra Ela Rumeysa Cebeci, Ufuk Tetik, Şevkiye Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan ve Buse Öztay'ın test sonuçlarının pozitif olduğu bilgisine ulaşıldı.

TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

Medya sektöründe büyük yankı uyandıran uyuşturucu soruşturmasında, gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki üç kişinin tutuklanmasının ardından dikkat çeken yeni bilgiler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile spikerler Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet'e uygulanan uyuşturucu testlerinin sonuçları netleşti.

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan tutuklu Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra Ela Rumeysa Cebeci, Ufuk Tetik, Şevkiye Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan ve Buse Öztay'ın testlerinde uyuşturucu maddeye rastlandığı ve sonuçların pozitif çıktığı öğrenildi.

Test raporlarına göre Mehmet Akif Ersoy'un saç örneklerinde "kokain ve metabolitleri" tespit edilirken, kan örneklerinde herhangi bir uyuşturucu madde bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişi daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Bu sürecin ardından Ersoy'un, TMSF kararıyla Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındığı kamuoyuna duyurulmuştu.

Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı mahkeme tarafından "uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak", "çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye zorlayarak sektörel ve maddi çıkar elde etmek" ile "örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ÜNLÜ SPİKERLER DE SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da dosya kapsamında gözaltına alındığı, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildikleri bilgisi paylaşıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz

Polislerin beklediği müjde geldi! İşte yeni sistemin detayları
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum

Medya dünyasını sarsan rapordan sonra ateş püskürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Tüm takım taraftarla kutlama yaparken, o isim soyunma odasına gitti
Meloni ve Mozambik Cumhurbaşkanı'nın boy farkı gündem oldu

Meloni, konuk liderden gözlerini bir an olsun alamadı
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Tüm takım taraftarla kutlama yaparken, o isim soyunma odasına gitti
Yüzlerce dönümlük hasat! İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler adeta akın etti

İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler ise adeta akın etti
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Lisede mide bulandıran olay! Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi

Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden

İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
title