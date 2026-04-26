Bursluluk soruları yayınlandı mı (İOKBS)?

İOKBS 2026 cevap anahtarı için gözler MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) resmi internet sitesine çevrilmiş durumda. Öğrenciler, A ve B kitapçığı formatında yayınlanacak olan PDF soru kitapçıkları sayesinde sınavda verdikleri yanıtları kontrol edebilecekler. Puan hesaplaması yapılırken "3 yanlışın 1 doğruyu götüreceği" kuralı unutulmamalıdır. Bursluluk sınavı sonuçlarının ise MEB takvimine göre 1 Haziran 2026 tarihinde ilan edilmesi öngörülüyor. Soru kitapçıkları yayınlandığı an, resmi sorgulama ekranı ve detaylı analizler haberimizde yer alacaktır.

2026 BURSLULUK SINAVI TAMAMLANDI: GÖZLER MEB CEVAP ANAHTARI EKRANINDA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 26 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen tek oturumla sona erdi. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar binlerce öğrencinin ter döktüğü sınavın ardından, adaylar ve veliler büyük bir heyecanla cevap anahtarı duyurusunu beklemeye başladı. Puanlarını önceden tahmin etmek ve net sayılarını belirlemek isteyen öğrenciler, sınav sorularının PDF formatında yayınlanacağı saati mercek altına aldı.

BURSLULUK SINAVI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

MEB tarafından uygulanan merkezi sınavlarda, soru kitapçıkları ve cevap anahtarları genellikle sınavın yapıldığı günün akşamında veya takip eden ilk iş gününde erişime açılıyor. 26 Nisan 2026 tarihli sınavın sorularının da kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor. Sınav evraklarının hatasız bir şekilde sisteme yüklenmesiyle birlikte öğrenciler, meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden kendi sınıf seviyelerine uygun kitapçıklara ulaşabilecek.

İOKBS PUAN HESAPLAMA: 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR

Bursluluk sınavında başarı kriterleri belirlenirken ham puan hesaplama yöntemi uygulanıyor. 80 sorunun yöneltildiği sınavda, her alt test için öğrencilerin doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılacak. Bu yöntemle "3 yanlışın 1 doğruyu götürmesi" esasına göre netler belirlenecek ve ardından standart puan hesaplamasına geçilecek. Kopya çektiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılırken, puanlama işlemi sadece geçerli sayılan cevap kağıtları üzerinden yapılacak.

MEB VE ODSGM A-B KİTAPÇIĞI PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Adaylar, sınavın ardından hem sözel hem de sayısal bölümlere ait A ve B kitapçığı sorularını dijital ortamda inceleyebilecek. MEB'in resmi internet sitelerinde yayınlanacak olan PDF dosyaları; 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf düzeylerini ayrı ayrı kapsayacak. Bu dökümanlar sayesinde öğrenciler, hangi soruda hangi seçeneği işaretlediklerini hatırlayarak tahmini bursluluk sonuçlarını sınav sonuç belgesi açıklanmadan önce analiz etme fırsatı bulacaklar.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Soru ve cevap anahtarının ilan edilmesinin ardından değerlendirme süreci başlayacak. MEB’in sınav takvimine göre, 2026 İOKBS sonuçlarının ilan edileceği tarih merak ediliyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında, sonuçların yaklaşık bir ay içerisinde ilan edilmesi ve öğrencilerin kazandıkları burs miktarları ile eğitim hayatlarındaki bu önemli desteğin Haziran ayı başında netleşmesi bekleniyor. Tüm resmi duyurular, Bakanlığın sosyal medya hesapları ve internet portalları üzerinden eş zamanlı olarak takip edilebilecek.