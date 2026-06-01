BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI EKRANI (MEB.GOV.TR) İOKBS 2026 bursluluk sınavı sonuçlarına nereden nasıl bakılır?

2026 yılı İOKBS bursluluk sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi takvim doğrultusunda erişime açılmıştır. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılım sağladığı sınavın sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla adayların sorgulamasına sunulmuştur. Sonuçlar, yalnızca resmi kanallar üzerinden görüntülenebilmekte olup güvenli giriş sistemi ile erişim sağlanmaktadır. Peki, İOKBS 2026 bursluluk sınavı sonuçlarına nereden nasıl bakılır? Detaylar haberimizde.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI EKRANI (MEB.GOV.TR)

Adaylar, sonuç ekranına Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden ulaşabilmektedir. Sisteme giriş sırasında T.C. kimlik numarası ve okul tarafından ya da sistem tarafından belirlenen şifre/bilgiler kullanılmaktadır. Bu doğrulama adımı, öğrenci bilgilerinin güvenli şekilde korunmasını sağlamaktadır.

Sonuç ekranında yalnızca sınav puanı değil, aynı zamanda burs kazanıp kazanmadığı bilgisi de detaylı olarak yer almaktadır. Böylece öğrenciler, hem başarı durumlarını hem de burs hakkı elde edip etmediklerini tek bir panel üzerinden görüntüleyebilmektedir.

İOKBS 2026 BURSLULUK SINAV SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

İOKBS 2026 bursluluk sınavı sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ve veliler için süreç tamamen dijital ortamda yürütülmektedir. Sonuç sorgulama işlemi için adayların herhangi bir kuruma fiziki başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır. Tüm işlemler online sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Sonuçlara erişim adımları şu şekilde ilerlemektedir:

Öğrenciler öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı adresine giriş yapar. Ardından “sınav sonuçları” veya benzeri sonuç sorgulama ekranı üzerinden İOKBS 2026 bölümüne yönlendirilir. Sisteme T.C. kimlik numarası ve istenen güvenlik bilgileri girilerek giriş yapılır. Giriş işleminin ardından öğrencinin sınav puanı, başarı durumu ve burs kazanma bilgisi ekranda görüntülenir.

Bu süreçte kullanıcıların doğru bilgileri girmesi büyük önem taşımaktadır. Yanlış bilgi girişlerinde sistem sonuç göstermemekte ve yeniden giriş yapılması gerekmektedir.

İOKBS SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

İOKBS 2026 bursluluk sınavı sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için belirlenen süre, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) takvim günüdür. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.

İtiraz işlemleri iki farklı yöntemle gerçekleştirilebilmektedir. Adaylar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi platformu olan ÖDSGM adresi üzerinden “e-İtiraz” sekmesini kullanarak elektronik başvuru yapabilir. Alternatif olarak, yazılı dilekçe ile doğrudan ilgili birime başvuru da mümkündür.

İtiraz sürecinde adayların sınav soruları, cevap anahtarları veya doğrudan açıklanan sonuçlara ilişkin talepleri değerlendirmeye alınmaktadır. Başvurular, sistem üzerinden kayıt altına alınarak resmi prosedür kapsamında incelenmektedir.