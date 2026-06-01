BURSLULUK SINAV SONUÇLARI 2026: Bursluluk sınavı açıklandı mı? MEB İOKBS sonuçlarına nereden bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ( İokbs ) katılan binlerce öğrenci ve veli, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından gözler resmi duyurulara çevrilirken, 2026 bursluluk sınavı sonuçlarının ilan edileceği tarih Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı sınav takvimi ile netlik kazandı. Peki, bursluluk sınavı açıklandı mı? MEB İOKBS sonuçlarına nereden bakılır? Detaylar...

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI 2026

2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları için bekleyiş sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığının resmi sınav takviminde yer alan bilgilere göre, İOKBS sonuçları 1 Haziran 2026 Pazartesi günü ilan edilecek.

Sınava katılan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle birlikte sonuç ekranına giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte öğrenciler bursluluk hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.

Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihin netleşmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, resmi internet siteleri üzerinden yapılacak duyuruları yakından takip ediyor.

BURSLULUK SINAVI AÇIKLANDI MI?

İOKBS SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavı sonuç belgelerini öğrencilerin adreslerine posta yoluyla göndermeyecek.

Bu nedenle öğrenciler sonuçlarını çevrim içi sistem üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç işlemleri Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet siteleri olan www.meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden gerçekleştirilecek.

Sonuç ekranının erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler ilgili sistemlere giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. Resmi internet siteleri dışında yapılan paylaşımlar yerine Bakanlık kaynaklarının takip edilmesi önem taşıyor.