Bursa okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Bursa'da okul yok mu (BURSA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bursa'da 3 Şubat Salı günü hava durumu nedeniyle merak edilen okulların tatil olup olmadığı konusu gündemde. Bursa Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Bursa'da yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için resmi açıklamayı bekliyorlar.

BURSA HAVA DURUMU

BURSA

3 ŞUBAT SALI: Şehir merkezinde kuvvetli sağanak yağmur, Uludağ zirvesinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Gündüz 7, gece 2 derece.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar düşüyor. Bulutlu hava hakim, gündüz en yüksek sıcaklık 6 derece.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Parçalı bulutlu ve dondurucu bir sabahın ardından gün boyu ayaz etkili olacak. Sıcaklık 5 ile -1 derece arasında.

6 ŞUBAT CUMA: Güneş yer yer yüzünü gösterecek. Gündüz sıcaklığı 10 dereceye kadar yükselse de gece soğukları devam edecek.

BURSA OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.