Bursa okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Bursa'da okul yarın yok mu (BURSA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bursa'da 12 Ocak Pazartesi günü hava durumu nedeniyle merak edilen okulların tatil olup olmadığı konusu gündemde. Bursa Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Bursa'da yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için resmi açıklamayı bekliyorlar.

BURSA HAVA DURUMU

Bursa, 12 Ocak 2025 tarihinden itibaren kış mevsiminin en sert dönemlerinden birine girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, şehir genelinde dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı etkili olacak. Hafta başında, 12 Ocak Pazartesi günü gökyüzü kar yağışlı bir güne uyanacak. Termometreler bu ilk günün sabah saatlerinde en düşük 2 dereceyi gösterirken, gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 4 derece civarında kalması bekleniyor. Havada asılı kalan yoğun nem oranının yüzde 96 seviyelerinde seyredecek olması, soğuğun hissedilen şiddetini artıracaktır.

Haftanın ilerleyen günlerinde dondurucu hava dalgası etkisini daha da derinleştirecek. Özellikle 13 ve 14 Ocak tarihlerinde kar yağışının aralıklarla sürmesi öngörülürken, asıl tehlike gece saatlerinde yaşanacak olan ekstrem sıcaklık düşüşleridir. Şehrin geçmiş verilerine bakıldığında (1991-2020), Ocak ayı ortalarında kaydedilen en düşük uç sıcaklığın eksi 15,2 derece olduğu görülmektedir. Bu hafta için yapılan tahminler, sıcaklıkların gece sıfırın altında 10 dereceye kadar gerileyebileceğini işaret etmektedir. Kuzeyden esen rüzgarın saatte 21 kilometre hıza ulaşması, özellikle açık alanlarda çalışan vatandaşlar ve sürücüler için hayatı zorlaştırabilir.

Vatandaşların özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, buzlanma ve don olaylarına karşı en üst düzeyde tedbirli olması gerekmektedir. Bursa'nın yüksek kesimlerinde ve geçiş güzergahlarında kar kalınlığının artması beklenirken, kış lastiği ve zincir bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması büyük önem arz etmektedir. Hafta sonuna doğru yağışların etkisini azaltması beklense de dondurucu ayazın bir süre daha şehri terk etmeyeceği bildirilmektedir.

Bilecik Hava Durumu Raporu (12 - 16 Ocak 2025)

Bilecik genelinde 12 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla tam anlamıyla kış şartları hakimiyet kuracak. Beş günlük hava tahmin raporuna göre, haftaya yoğun bir kar yağışı dalgasıyla başlanacak. Pazartesi günü beklenen sıcaklık değerleri en düşük 2 derece, en yüksek ise 4 derece olarak ölçülmektedir. Ancak yüzde 96'ya ulaşan nem oranı ve saatte 12 kilometre hızla esen rüzgar, havanın çok daha soğuk hissedilmesine neden olacaktır.

Bilecik'in coğrafi yapısı gereği yüksek kesimlerde kar yağışının daha yoğun hissedilmesi ve ulaşımda aksamalara yol açması öngörülmektedir. 13 Ocak Salı ve 14 Ocak Çarşamba günlerinde yağışların yer yer etkisini sürdüreceği, ancak asıl riskin yağış sonrası açan havada saklı olduğu vurgulanmaktadır. Bölgenin meteorolojik geçmişi incelendiğinde, bu dönemlerde eksi 11,6 dereceye kadar düşen dondurucu sıcaklıkların yaşandığı görülmektedir. Tahminler, hafta ortasında dondurucu bir ayazın tüm şehri etkisi altına alacağını göstermektedir.

Sürücülerin özellikle Bozüyük ve Söğüt gibi geçiş noktalarında yaşanabilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Kamu kurumları, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı soba kullanımı konusunda uyarırken, tarımsal faaliyetlerde bulunanların da zirai don riskine karşı önlem alması istenmektedir. 16 Ocak Cuma gününe kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalacağı ve kışın en soğuk günlerinin yaşanacağı bir tablo çizilmektedir.

BURSA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.