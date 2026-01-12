Bursa'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Bursa'da okul yok mu (BURSA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bursalı öğrenciler ve veliler, yaklaşan yoğun kar yağışı nedeniyle "Bursa okullar yarın tatil mi?" sorusuna odaklandı. Özellikle şehir içi ulaşımda ve Uludağ yollarında yaşanan aksaklıklar, tatil beklentilerini artırdı. Meteoroloji uzmanları, kar yağışının gece saatlerinden itibaren şehri etkisi altına alabileceğini belirtiyor. Peki, Bursa okullar yarın tatil mi? 13 Ocak Salı Bursa'da okul yok mu? Detaylar...

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şu ana kadar Bursa Valiliği tarafından 13 Ocak Salı günü için resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Ancak uzmanlar, kar yağışının etkili olması durumunda yetkililerin eğitim-öğretime ara verebileceğini söylüyor. Deniz otobüsü seferlerinin iptal edilmesi ve Uludağ yolundaki aksamalar, şehir merkezinde de kar yağışının ciddi şekilde hissedileceğine işaret ediyor.

Bursa'da yoğun kar yağışı beklentisi, özellikle toplu taşıma ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Deniz otobüsü seferlerinin iptal edilmesi, şehirler arası ulaşım planlarını da sekteye uğrattı. Uludağ yolunda yaşanan aksaklıklar ise öğrenciler ve veliler için şehir içi ulaşımın ne kadar zorlaşabileceğini gösteriyor.

13 OCAK SALI BURSA'DA OKUL YOK MU?

Meteoroloji uzmanları, kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artırabileceğini belirtiyor. Eğer tahminler doğru çıkarsa, 13 Ocak Salı günü için Bursa'da eğitim-öğretime ara verilmesi olasılığı bulunuyor. Uzmanlar, velileri ve öğrencileri bu konuda dikkatli olmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarıyor.

BURSA VALİLİĞİNDEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şu an için Bursa Valiliği tarafından yapılmış resmi bir tatil açıklaması bulunmuyor. Öğrenciler ve veliler, güncel açıklamalar için resmi kaynakları yakından takip etmeli. Valilikten gelecek olası bir açıklama, hem şehir içi ulaşımı hem de öğrencilerin güvenli şekilde evlerinden okula gitmelerini doğrudan etkileyecek.