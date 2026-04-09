Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye mi geçti? SON DAKİKA! Şahin Biba kimdir?

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan son gelişmeler, yerel yönetim dengelerini doğrudan etkileyen önemli bir süreci beraberinde getirdi. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirilen başkanvekilliği seçimi, hem siyasi tablo hem de kamuoyu açısından dikkat çekici sonuçlar doğurdu. Peki, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ak Parti'ye mi geçti? Şahin Biba kimdir? Detaylar haberimizde.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan başkanvekilliği seçimi, siyasi dengelerin nasıl şekillendiğini ortaya koydu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) aday göstermeme kararı aldığı seçimde, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ( Ak Parti ) adayı Şahin Biba başkanvekilliği görevine seçildi.

Bu sonuç, belediye yönetiminin tamamen el değiştirdiği anlamına gelmemekle birlikte, mevcut süreçte yönetim yetkisinin geçici olarak AK Parti’ye geçtiği bir tabloyu ortaya çıkardı. Başkanvekilliği görevi, belediye başkanının görevden uzak olduğu süre boyunca yürütme yetkisini kapsadığı için, alınan kararın pratikte önemli bir yönetim değişikliğine yol açtığı değerlendiriliyor.

Seçim öncesinde Bursa Büyükşehir Belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet ekipleri bariyerler kurarken, TOMA araçları hazır bekletildi. Belediye binasının arka otopark girişinin de kapatıldığı görüldü. Bu süreçte yaklaşık 200 kişilik CHP’li grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı bildirildi.

CHP’nin seçimde aday çıkarmama kararı, sonucun belirlenmesinde doğrudan etkili oldu. AK Parti’nin adayı tek seçenek olarak sandığa girerken, meclis aritmetiği de sonucu belirleyen ana faktörlerden biri oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki dağılım şu şekilde:

Ak Parti : 50 üye

MHP: 8 üye

BBP: 1 üye

CHP: 41 üye

İYİ Parti: 3 üye

Türkiye İttifakı Partisi: 1 üye

Yeniden Refah Partisi: 1 üye

Bağımsız: 1 üye

Bu tablo, Cumhur İttifakı’nın mecliste çoğunluğu elinde bulundurduğunu ve seçim sonucunun bu aritmetik doğrultusunda şekillendiğini gösteriyor.

ŞAHİN BİBA KİMDİR?

Başkanvekilliği görevine seçilen Şahin Biba, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapıyordu. AK Parti tarafından aday gösterilen Biba, yapılan oylama sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili olarak seçildi.

Siyasi kariyerini yerel yönetim düzeyinde sürdüren Biba’nın, belediye meclisi içerisindeki çalışmaları ve parti içindeki konumu doğrultusunda aday gösterildiği ifade ediliyor. Başkanvekilliği görevine gelmesiyle birlikte, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yürütme sorumluluğunu geçici olarak üstlenen isim oldu.

Bu görev kapsamında belediye hizmetlerinin devamlılığı, idari süreçlerin yönetimi ve meclis kararlarının uygulanması gibi kritik sorumluluklar başkanvekili tarafından yürütülecek.