Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye mi geçecek? Bursa Belediye Meclisinde hangi partinin kaç oyu var?

Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye mi geçecek? Bursa Belediye Meclisinde hangi partinin kaç oyu var?
Bursa’da sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon, kent siyasetinde dikkatleri yeniden Büyükşehir Belediyesi’ne çevirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında verilen gözaltı kararı, yalnızca adli sürecin seyrini değil, aynı zamanda belediye yönetiminin geleceğine ilişkin olası senaryoları da gündeme taşıdı. Peki, Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye mi geçecek? Bursa Belediye Meclisinde hangi partinin kaç oyu var? Detaylar...

Bursa’da sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon, yalnızca adli bir soruşturma olarak kalmayıp aynı zamanda yerel yönetim dengelerini de doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında verilen gözaltı kararı, belediye yönetiminin geleceğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Peki,  Bursa Büyükşehir Belediyesi Ak Parti'ye mi geçecek? Bursa Belediye Meclisinde hangi partinin kaç oyu var? Detaylar haberimizde.

OPERASYONUN DETAYLARI VE GÖZALTI SÜRECİ

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında Mustafa Bozbey dahil 55 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve üyelik, rüşvet, suçtan elde edilen mal varlığını aklama ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla yürütüldüğü ifade edildi. Gözaltına alınanlar arasında Bozbey’in ailesinden bazı isimlerin de bulunduğu aktarıldı.

SİYASİ SÜRECİN MERKEZİNDE BELEDİYE YÖNETİMİ VAR

Gözaltı kararının ardından Ankara kulislerinde de hareketlilik yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim yapısının nasıl şekilleneceği, Bozbey’in hukuki sürecine bağlı olarak değerlendiriliyor.

Mevcut durumda en kritik senaryo, Bozbey’in tutuklanması halinde görevden uzaklaştırılması ihtimali olarak öne çıkıyor. Böyle bir durumda belediye yönetiminde yeni bir süreç başlayacak.

GÖREVDEN ALINIRSA SEÇİM YAPILACAK

Mustafa Bozbey’in tutuklanması halinde görevden uzaklaştırılması bekleniyor. Bu durumda Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, kendi içinden bir başkanvekili seçmek üzere seçim sürecine girecek.

Bu seçim, belediye yönetiminin hangi siyasi blok tarafından yönlendirileceğini belirleyecek en kritik aşama olarak değerlendiriliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yönetiminin değişip değişmeyeceği sorusu, mevcut meclis aritmetiği üzerinden değerlendiriliyor. Başkanvekili seçimi, doğrudan meclis üyelerinin oylarıyla belirleneceği için, çoğunluğu elinde bulunduran siyasi partilerin tutumu belirleyici olacak.

Bu nedenle, Bozbey’in görevden uzaklaştırılması halinde belediye yönetiminin farklı bir siyasi yapıya geçebileceği ihtimali gündeme getiriliyor.

BURSA BELEDİYE MECLİSİNDE HANGİ PARTİNİN KAÇ OYU VAR?

Belediye meclisindeki mevcut dağılım şu şekilde:

CHP: 41 üye

İYİ Parti: 6 üye

Yeniden Refah Partisi: 1 üye

Büyük Birlik Partisi: 1 üye

Ak Parti ve MHP toplam: 57 üye

Bu tabloya göre, AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu blok mecliste çoğunluğu elinde bulunduruyor. Olası başkanvekili seçiminde bu çoğunluğun belirleyici olacağı ifade ediliyor.

47 YIL SONRA GELEN YÖNETİM DEĞİŞİMİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2024 yerel seçimlerinde 47 yıl aradan sonra CHP yönetimine geçmişti. Mustafa Bozbey, yüzde 47,62 oy oranıyla seçimi kazanarak en yakın rakibi Alinur Aktaş’ı geride bırakmıştı.

Bu sonuçla birlikte, 1977 yılında görev yapan Mustafa Eroğlu’ndan sonra uzun bir aranın ardından belediye yeniden CHP yönetimine geçmişti.

Dilara Yıldız
