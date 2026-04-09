Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partiden, Şahin Biba hangi partili?

Yerel yönetimdeki görev değişimiyle birlikte Bursa'nın yeni yönetim şeması netleşti. 2024 yerel seçimlerinde CHP'den başkan seçilen Mustafa Bozbey'in yerine vekaleten bakacak isim, bugün yapılan Meclis toplantısıyla belirlendi. "Şahin Biba hangi partiden?" sorusu yanıt buldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde haftalardır süren belirsizlik bugün yapılan kritik oylamayla son buldu. Mevcut başkan Mustafa Bozbey’in tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması kararı sonrası, gözler yeni başkanvekilini seçmek üzere toplanan belediye meclisine çevrilmişti. Yapılan seçim sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetimi AK Parti’ye geçti.

KRİTİK SEÇİMİN GALİBİ ŞAHİN BİBA OLDU

Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen ve oldukça heyecanlı geçen oylama sürecinde AK Parti’nin adayı Şahin Biba ismi öne çıktı. İlk iki turda gereken çoğunluk sağlanamazken, üçüncü turda 61 oy alarak salt çoğunluğa ulaşan Biba, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanvekili seçildi. Bu sonuçla birlikte Türkiye’nin en büyük sanayi şehirlerinden biri olan Bursa’da yerel yönetim dengeleri yeniden kuruldu.

ŞAHİN BİBA KİMDİR? İŞTE YENİ BAŞKANVEKİLİNİN KARİYERİ

Bursa’nın yeni dönemdeki en etkili ismi olan Şahin Biba, 1982 yılında Kosova’nın Prizren şehrinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamlayan Biba, üniversite eğitimi için geldiği Türkiye’de Bursa’yı evi olarak benimsedi. Mesleki kariyerini mimarlık üzerine kuran Şahin Biba, Bursa’daki güçlü Balkan topluluğunun da en sevilen simaları arasında yer alıyor.

SİYASETİN MUTFAĞINDAN GELEN DENEYİMLİ İSİM

Yeni görevine başlayan Şahin Biba, AK Parti bünyesinde uzun yıllardır sürdürdüğü istikrarlı siyasi çizgisiyle tanınıyor. Daha önce Nilüfer Belediye Meclis Üyeliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcülüğü gibi stratejik görevlerde bulunan Biba, belediyecilik ve yönetim süreçlerindeki tecrübesiyle dikkat çekiyor. Bursa kamuoyu, mimarlık vizyonunu yönetim tarzına nasıl yansıtacağını merakla takip ediyor.