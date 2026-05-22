Bursa BUSKİ su kesintisi! 22-23 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Mayıs su kesintisi saatleri...

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 22 Mayıs 2026 ile 25 Mayıs 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir. Çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara karşı vatandaşların tedbirli olması rica edilmektedir.

Nilüfer

Özlüce Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle 19 Mayıs 2026 ile 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım

Demetevler Mahallesi İsmet Paşa Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 22 Mayıs 2026 tarihinde 16.15 ile 17.15 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.