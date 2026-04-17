Bursa BUSKİ su kesintisi! 17-18 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 17 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 17 Nisan su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

18 Nisan 2026 saat 09.00 ile 22 Nisan 2026 saat 18.00 arasında, BUSKİ tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde, içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak gün içerisinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

13 Nisan 2026 saat 09.00 ile 17 Nisan 2026 saat 18.00 arasında aynı mahallelerde, yine BUSKİ çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 18.00 saatleri arasında aralıklı su kesintileri yapılmıştır.

18 Nisan 2026 saat 09.00 ile 22 Nisan 2026 saat 18.00 arasında Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde, yürütülecek çalışmalar sebebiyle gün içinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanacaktır.

14 Nisan 2026 saat 09.00 ile 18 Nisan 2026 saat 18.00 arasında aynı mahallelerde, benzer çalışmalar kapsamında gün içerisinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında aralıklı su kesintileri uygulanmıştır.

Nilüfer

17 Nisan 2026 tarihinde Görükle Mahallesi Önen Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 14.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde 30 Ağustos Zafer Mahallesi 106. Sokak’ta bulunan ana boru arızası nedeniyle 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır.