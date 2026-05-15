Bursa BUSKİ su kesintisi! 15-16 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 15 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 15 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında arıza oluşması durumunda 10 Mayıs 2026 ile 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Aynı bölgelerde sürdürülecek çalışmalar kapsamında 16 Mayıs 2026 ile 21 Mayıs 2026 tarihleri arasında yine 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Nilüfer

Özlüce Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara karşı 15 Mayıs 2026 ile 19 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi

Mehmet Akif Mahallesi ile Çeltik Mahallesi ve çevresinde arıza çalışmaları nedeniyle 15 Mayıs 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Selçukgazi Mahallesi Selçukgazi Caddesi ve çevresinde yürütülen arıza çalışmaları nedeniyle 15 Mayıs 2026 tarihinde 12.15 ile 16.15 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Soğanlı Mahallesi Sırma Sokak ve çevresinde gerçekleştirilecek arıza çalışmaları nedeniyle 15 Mayıs 2026 tarihinde 14.00 ile 15.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım

Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Sokak ve çevresinde yürütülen arıza çalışmaları nedeniyle 15 Mayıs 2026 tarihinde 09.15 ile 18.15 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.