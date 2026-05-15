Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 15-16 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 15-16 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 15 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 15 Mayıs Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 15 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 15 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında arıza oluşması durumunda 10 Mayıs 2026 ile 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Aynı bölgelerde sürdürülecek çalışmalar kapsamında 16 Mayıs 2026 ile 21 Mayıs 2026 tarihleri arasında yine 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Nilüfer

Özlüce Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara karşı 15 Mayıs 2026 ile 19 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi

Mehmet Akif Mahallesi ile Çeltik Mahallesi ve çevresinde arıza çalışmaları nedeniyle 15 Mayıs 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Selçukgazi Mahallesi Selçukgazi Caddesi ve çevresinde yürütülen arıza çalışmaları nedeniyle 15 Mayıs 2026 tarihinde 12.15 ile 16.15 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Soğanlı Mahallesi Sırma Sokak ve çevresinde gerçekleştirilecek arıza çalışmaları nedeniyle 15 Mayıs 2026 tarihinde 14.00 ile 15.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım

Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Sokak ve çevresinde yürütülen arıza çalışmaları nedeniyle 15 Mayıs 2026 tarihinde 09.15 ile 18.15 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak

Bakanlık çok sayıda ili acil kodla uyardı! Hepsi peş peşe yaşanacak
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda

Ünlü sanatçıdan korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Hakan Safi'den sürpriz hamle: Ruben Amorim

Sağ gösterip sol vuruyor! Gözünü diktiği hoca seçimi bile kazandırır
17 bıçak darbesiyle katledilen Abdülbaki’nin ailesinden adalet çığlığı: En ağır cezayı alsınlar

Hiç uğruna canından olan Abdülbaki’nin ailesinin feryadı yürek dağladı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı

Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı