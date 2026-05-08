Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal kimdir, ne iş yapıyor? Yasin Köksal kaç yaşında, nereli?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, siyasi kariyeri kadar özel yaşamıyla da kamuoyunun dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Özellikle yerel yönetimlerde üstlendiği görevler ve aktif siyasi çalışmaları nedeniyle sık sık gündeme gelen Köksal’ın aile yaşamı da araştırılıyor. Kamuoyunda en çok merak edilen başlıkların başında ise “Burcu Köksal’ın eşi kimdir?”, “Yasin Köksal ne iş yapıyor?”, “Yasin Köksal kaç yaşında?” ve “Yasin Köksal nereli?” soruları geliyor.

BURCU KÖKSAL'IN EŞİ YASİN KÖKSAL KİMDİR?

Yasin Köksal, medya ve iletişim alanında faaliyet gösteren bir isim olarak bilinmektedir. Kamuoyunda daha çok Burcu Köksal’ın eşi kimliğiyle tanınsa da profesyonel kariyerini televizyon ve medya sektöründe sürdürmektedir.

Yasin Köksal hakkında kamuoyuna açık bilgiler sınırlı düzeydedir. Çiftin özel yaşamlarını göz önünde yaşamamayı tercih etmesi nedeniyle aile hayatına ilişkin detaylar geniş şekilde paylaşılmamaktadır. Ancak mevcut bilgiler doğrultusunda Yasin Köksal’ın medya alanında uzun yıllardır faaliyet gösterdiği bilinmektedir.

Burcu Köksal, 26 Haziran 2015 tarihinde Yasin Köksal ile evlenmiştir. Çiftin evliliği, Burcu Köksal’ın milletvekilliği döneminin ilk yıllarına denk gelmektedir. Bu evlilikten bir çocukları bulunan çift, aile yaşamlarını kamuoyundan uzak ve sade bir şekilde sürdürmeyi tercih etmektedir. Resmi biyografi kayıtlarında da Burcu Köksal’ın evli ve bir çocuk annesi olduğu bilgisi yer almaktadır.

YASİN KÖKSAL NE İŞ YAPIYOR?

Yasin Köksal’ın medya sektöründe çalıştığı ve televizyon programcılığı yaptığı bilinmektedir. Edinilen güncel bilgilere göre Köksal, iletişim ve yayıncılık alanındaki profesyonel faaliyetlerini sürdürmektedir.

Televizyon programcılığı alanında çalışan Yasin Köksal’ın, medya dünyasındaki kariyerini özellikle Ankara merkezli yayın çevreleriyle bağlantılı şekilde yürüttüğü ifade edilmektedir. Bununla birlikte kamuoyuna açık siyasi bir görevi bulunmamaktadır.

YASİN KÖKSAL KAÇ YAŞINDA?

Yasin Köksal’ın doğum tarihi kamuoyuna açık resmi kaynaklarda net şekilde yer almamaktadır. Ancak mevcut bilgiler doğrultusunda 50’li yaşlarının başında olduğu değerlendirilmektedir.

YASİN KÖKSAL NERELİ?

Yasin Köksal’ın Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinden olduğu bilinmektedir. Uzun yıllardır yaşamını Afyonkarahisar ve Ankara arasında sürdürdüğü ifade edilmektedir.