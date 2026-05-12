Burcu Köksal hangi partili, Afyonkarahisar Belediyesi hangi partiden?

“ Burcu Köksal kimdir?” sorusu, özellikle yerel siyasetle ilgilenen vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Burcu Köksal, uzun yıllardır siyaset sahnesinde yer alan bir isim olarak bilinirken, görevleri, siyasi geçmişi ve son dönemde gündeme gelen açıklamalarıyla yeniden gündemin merkezine oturdu.

ERDOĞAN’DAN AK PARTİ KONGRESİNDE KRİTİK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda hem parti gündemi hem de yeni katılımlar ele alınırken, Erdoğan’ın yaptığı duyuru siyaset gündemine damga vurdu.

BURCU KÖKSAL AK PARTİ’YE RESMEN KATILDI

Erdoğan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katıldığını resmen açıkladı. Konuşmasında “Kendisine hoş geldin diyoruz, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız” ifadelerini kullanan Erdoğan, Köksal’ın partiye katılımını kamuoyuna duyurdu.

ROZET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Toplantıda ayrıca AK Parti’ye yeni katılan isimler için rozet töreni yapılacağı belirtildi. Erdoğan, Türkiye’ye hizmet mücadelesini AK Parti çatısı altında sürdürecek olan belediye başkanları ve meclis üyelerini tek tek selamladı.

AFYONKARAHİSAR VE DİNAR BELEDİYE BAŞKANLARI DA KATILDI

Açıklamalara göre sadece Burcu Köksal değil, Veysel Topçu ile birlikte bazı belediye meclis üyeleri de AK Parti’ye katıldı. Erdoğan, yeni katılımcılara “Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diyerek birlik mesajı verdi.

SİYASETTE DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Afyonkarahisar ve çevresindeki yerel yönetimlerde yaşanan bu gelişme, siyasi dengeler açısından dikkat çekici bir değişim olarak değerlendiriliyor. AK Parti’nin yerel yönetimlerdeki gücünü artırdığı yorumları yapılırken, yeni katılımların önümüzdeki süreçte nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.