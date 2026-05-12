Haberler

Burcu Köksal hangi partili, Afyonkarahisar Belediyesi hangi partiden?

Burcu Köksal hangi partili, Afyonkarahisar Belediyesi hangi partiden?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

“Burcu Köksal hangi partili?” sorusu son günlerde siyaset gündeminde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak görev yapan Burcu Köksal, siyasi kariyeri ve parti geçmişiyle kamuoyunun dikkatini çekerken, hakkında çıkan açıklamalar ve iddialar da merak uyandırıyor.

Burcu Köksal kimdir?” sorusu, özellikle yerel siyasetle ilgilenen vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Burcu Köksal, uzun yıllardır siyaset sahnesinde yer alan bir isim olarak bilinirken, görevleri, siyasi geçmişi ve son dönemde gündeme gelen açıklamalarıyla yeniden gündemin merkezine oturdu.

ERDOĞAN’DAN AK PARTİ KONGRESİNDE KRİTİK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda hem parti gündemi hem de yeni katılımlar ele alınırken, Erdoğan’ın yaptığı duyuru siyaset gündemine damga vurdu.

BURCU KÖKSAL AK PARTİ’YE RESMEN KATILDI

Erdoğan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katıldığını resmen açıkladı. Konuşmasında “Kendisine hoş geldin diyoruz, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız” ifadelerini kullanan Erdoğan, Köksal’ın partiye katılımını kamuoyuna duyurdu.

ROZET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Toplantıda ayrıca AK Parti’ye yeni katılan isimler için rozet töreni yapılacağı belirtildi. Erdoğan, Türkiye’ye hizmet mücadelesini AK Parti çatısı altında sürdürecek olan belediye başkanları ve meclis üyelerini tek tek selamladı.

AFYONKARAHİSAR VE DİNAR BELEDİYE BAŞKANLARI DA KATILDI

Açıklamalara göre sadece Burcu Köksal değil, Veysel Topçu ile birlikte bazı belediye meclis üyeleri de AK Parti’ye katıldı. Erdoğan, yeni katılımcılara “Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diyerek birlik mesajı verdi.

SİYASETTE DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Afyonkarahisar ve çevresindeki yerel yönetimlerde yaşanan bu gelişme, siyasi dengeler açısından dikkat çekici bir değişim olarak değerlendiriliyor. AK Parti’nin yerel yönetimlerdeki gücünü artırdığı yorumları yapılırken, yeni katılımların önümüzdeki süreçte nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Afyonkarahisar'da Burcu Köksal ile birlikte 8 belediye meclis üyesi daha AK Parti'ye geçti

İşte Afyonkarahisar'da isim isim AK Parti'ye geçenler
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı! Icardi'nin takımda kalmak için tek bir şartı var

Takımda kalmak için yönetime sunduğu şart çok tartışılacak