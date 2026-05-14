Burak Yörük kimdir? Burak Yörük kaç yaşında, nereli?

Türk televizyon ve sinema dünyasının genç ve başarılı isimlerinden Burak Yörük, son yıllarda rol aldığı projelerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Oyuncunun hayatı, yaşı ve kariyeri merak edilirken “Burak Yörük kimdir?”, “Kaç yaşında ve nereli?” soruları yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. İşte ünlü oyuncunun hayatına dair dikkat çeken detaylar…

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Yörük, Türk televizyon ve sinema dünyasında yer alan oyuncudur. 6 yaşından itibaren ekranlarda görünmeye başlayan Yörük, farklı dizi ve projelerde rol alarak kariyerini geliştirmiştir. Özellikle “4N1K” serisinde canlandırdığı Barış Ozansoy karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştır.

BURAK YÖRÜK KAÇ YAŞINDA?

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

BURAK YÖRÜK NERELİ?

Burak Yörük, İstanbul’un Şişli ilçesinde doğmuştur. Aslen anne tarafından Arnavut kökenlidir ve Ümraniye’de büyümüştür.

BURAK YÖRÜK’ÜN KARİYERİ

Burak Yörük, oyunculuğa çocuk yaşlarda başlamış, bir süre ara verdikten sonra yeniden eğitim alarak kariyerine devam etmiştir. “20 Dakika”, “Ben Onu Çok Sevdim”, “Dayan Yüreğim” gibi dizilerde rol almıştır.

En büyük çıkışını “4N1K İlk Aşk” ve devam filmleriyle yapmış, ardından “Baraj”, “Aşk Mantık İntikam”, “Seversin” ve “Taşacak Bu Deniz” gibi yapımlarda yer almıştır. Televizyon projelerinin yanı sıra internet dizileri ve sinema filmlerinde de rol alarak kariyerini sürdürmektedir.