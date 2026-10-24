Burak Yörük diziden ayrılıyor mu? Taşacak Bu Deniz'de Oruç öldü mü, diziden ayrılıyor mu?

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç Furtuna karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından Burak Yörük'ün diziden ayrılıp ayrılmadığı, Oruç'un ölüp ölmediği ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz'de Oruç öldü mü, Burak Yörük diziden ayrılıyor mu?

BURAK YÖRÜK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç Furtuna karakterine hayat veren Burak Yörük'ün diziden ayrıldığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Oyuncu veya yapım ekibi tarafından ayrılık iddialarını doğrulayan resmî bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle Burak Yörük'ün diziden ayrılacağı yönündeki iddialar henüz kesinlik kazanmadı.

TAŞACAK BU DENİZ'DE ORUÇ ÖLDÜ MÜ?

Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde yaşanan olayların ardından Oruç Furtuna'nın hayatta kalıp kalmadığı sorusu gündeme geldi. Ancak karakterin öldüğü henüz kesinleşmedi. Oruç'un akıbetine ilişkin belirsizlik sürerken izleyiciler, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri bekliyor.

TAŞACAK BU DENİZ'DE ORUÇ'U KİM VURDU?

Oruç Furtuna'nın vurulması, dizinin daha önceki bölümlerinde de gündeme gelmişti. Birinci sezon finalinde Koçarili Çakır ile yaşanan arbede sırasında vurulan Oruç'un hikâyesi ikinci sezonda devam etti. Son bölümdeki gelişmelerin ardından karakterin başına neler geldiği ve olayların nasıl sonuçlanacağı yeniden merak edilmeye başlandı.

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995'te İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa çocuk yaşlarda başlayan Yörük, televizyon dizileri ve sinema projelerinde rol aldı. Özellikle gençlik dizileri ve romantik komedi türündeki yapımlarla tanınan oyuncu, Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç Furtuna karakterini canlandırıyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz, TRT 1 ekranlarında cuma günleri saat 20.00'de yayınlanıyor. Dizinin 36. bölümünün, yayın akışında değişiklik olmaması halinde 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşması bekleniyor. Dizinin 24 Ekim'de yayımlanan 36. bölüm fragmanında da Oruç'un akıbeti ön plana çıkıyor.