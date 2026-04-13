Burak Yılmaz neden istifa etti, Burak Yılmaz yerine kim gelecek (Gaziantep FK)?

Burak Yılmaz’ın istifasının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. “ Burak Yılmaz yerine kim gelecek?” sorusu gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alırken, kulübün yerli ve yabancı adaylar üzerinde değerlendirme yaptığı ifade ediliyor. Yeni hocanın kısa süre içinde netleşmesi ve takımın geleceğine yön verecek ismin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

BURAK YILMAZ GAZİANTEP FK’DA GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanan Çaykur Rizespor–Gaziantep FK karşılaşmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanırken, maç sonrası Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz görevinden istifa ettiğini açıkladı. Genç teknik adamın bu kararı, maçın önüne geçerek futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

MAÇ SONRASI SERT AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın ardından oldukça sert ifadeler kullanan Burak Yılmaz, Türk futbolundaki hakem yönetimleri ve MHK yapılanmasına yönelik eleştirilerde bulundu. Yılmaz, özellikle bazı maç kararlarına dikkat çekerek adalet vurgusu yaptı ve sistemin işleyişine dair tepkisini dile getirdi. Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, istifa kararı da bu çıkışın hemen ardından geldi.

BURAK YILMAZ BU SEZON İKİNCİ KEZ İSTİFA ETTİ

Yaşanan gelişmeyle birlikte Burak Yılmaz, bu sezon içinde Gaziantep FK’dan ikinci kez ayrılmış oldu. Daha önce de görevinden istifa eden genç teknik adam, kısa süre sonra yeniden takımın başına dönmüştü. Bu kez alınan kararın kalıcı olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

GAZİANTEP FK’DA GÖZLER YÖNETİMİN KARARINDA

İstifanın ardından Gaziantep FK yönetiminin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu. Süper Lig’de 29. hafta itibarıyla 34 puanla 11. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekipte, yeni teknik direktörün kim olacağı şimdiden tartışılmaya başlandı. Taraftarlar ise takımın kalan haftalarda nasıl bir performans göstereceğini yakından takip ediyor.