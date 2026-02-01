Burak Güngör gözaltına mı alındı? Burak Güngör neden gözaltına alındı, test sonucu açıklandı mı?

Uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili son dakika haberleri, Burak Güngör'ün adını da gündeme taşıdı. Dijital içerik dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Güngör'ün gözaltına alınıp alınmadığı, gözaltı gerekçeleri ve test sonuçlarıyla ilgili detaylar merakla bekleniyor. Gelişmeler, sosyal medya takipçileri tarafından yakından izleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BURAK GÜNGÖR GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Burak Güngör, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

BURAK GÜNGÖR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Burak Güngör, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" suçlamaları kapsamında gözaltına alındı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla da aynı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

BURAK GÜNGÖR KİMDİR?

Burak Güngör, 14 Eylül 1994 doğumlu, Kocaeli İzmitli dijital içerik üreticisi ve sosyal medya fenomenidir. 2015 yılında blog yazarlığıyla başladığı dijital kariyerini YouTube, TikTok, Instagram ve Twitter üzerinden sürdürerek geniş bir takipçi kitlesi elde etti.

BURAK GÜNGÖR KAÇ YAŞINDA?

2025 itibarıyla 31 yaşındadır.

BURAK GÜNGÖR NERELİ?

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğmuş, baba tarafından Kocaeli Karamürsel, anne tarafından Rize kökenlidir.

BURAK GÜNGÖR'ÜN KARİYERİ

Güngör, dijital içerik üretimiyle tanındı ve YouTube'da korku hikayeleri, bilgi, eğlence ve deneyim videolarıyla milyonlarca kişiye ulaştı. Kanalında 300'ün üzerinde video bulunmakta ve toplam görüntülenme 215 milyonu aşmaktadır. Dijital platformlarda aktif olmasının yanı sıra sinema sektöründe de yer almıştır; "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?", "Enes Batur Gerçek Kahraman" ve "Kafalar Karışık" filmlerinde rol almıştır. Fiziksel olarak 1.83 metre boyunda, 77 kilo ağırlığında, kahverengi gözlü ve fit bir görünüme sahiptir. Fenerbahçe taraftarıdır ve sosyal medyada futbol gündemini de takipçileriyle paylaşmaktadır.