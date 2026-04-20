Bulgaristan seçim sonuçları 2026 SON DAKİKA! Bulgaristan seçimlerini kim kazandı?

Bulgaristan, son yıllarda süregelen siyasi istikrarsızlık döngüsünü kırma umuduyla bir kez daha sandık başına gitti. Son beş yılda sekizinci kez düzenlenen genel seçimler, hem iç politik dengeler hem de Avrupa ile ilişkiler açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Seçim sürecine ilişkin açıklanan veriler ve resmi olmayan sonuçlar, ülkede yeni bir siyasi tablonun şekillendiğini ortaya koyuyor. Peki, Bulgaristan seçimleri kim kazandı? Detaylar haberimizde.

BULGARİSTAN SEÇİM SONUÇLARI 2026

Bulgaristan’da gerçekleştirilen 2026 genel seçimleri, yüksek katılım oranı ve dikkat çeken sonuçlarıyla öne çıktı. Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başlayıp 20.00’de sona erdi. Saat 16.00 itibarıyla açıklanan katılım oranı yüzde 34,63 olarak kaydedildi. Bu oran, Ekim 2024 seçimlerine kıyasla önemli bir artışa işaret etti.

Ülke genelinde kurulan 12 bin 721 sandıkta vatandaşlar oy kullandı. Seçim kanununda yapılan değişiklik nedeniyle Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde sandık sayısının azaltılması, özellikle Türkiye’deki seçmenlerin yoğunluk yaşamasına neden oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 90’dan fazlasının sayılmasıyla birlikte, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu açık ara öne geçti. Koalisyon, oyların yaklaşık yüzde 45’ini alarak 240 sandalyeli parlamentoda 135 milletvekili çıkarmayı başardı. Bu sonuç, tek başına hükümet kurma eşiği olan 121 sandalye sınırının da üzerine çıkıldığını gösteriyor.

Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde açıklandı:

GERB (Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar): %12

PP-DB (Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı): %12

HÖH (Hak ve Özgürlükler Hareketi): %6

Vızrajdane (Diriliş): %4

Bu dağılım, parlamentoda çok partili yapının devam ettiğini ancak güç dengelerinde belirgin bir değişim yaşandığını ortaya koyuyor.

BULGARİSTAN SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

2026 Bulgaristan genel seçimlerinin galibi, büyük farkla İlerici Bulgaristan Koalisyonu oldu. Rumen Radev liderliğindeki siyasi oluşum, hem oy oranı hem de milletvekili sayısı açısından rakiplerini geride bırakarak seçimden birinci çıktı.

Seçim sonuçlarının ardından başkent Sofya’da açıklama yapan Radev, elde edilen başarının yalnızca bir başlangıç olduğunu vurguladı. Açıklamasında, bu sonucun toplumda umut ve güvenin yeniden inşa edilmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti. Ayrıca, ülkenin yeniden seçim sürecine girmemesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Parlamentodaki sandalye dağılımına bakıldığında, İlerici Bulgaristan Koalisyonu’nun tek başına çoğunluğu sağlamış görünmesine rağmen, siyasi gözlemciler ülkedeki mevcut dinamikler nedeniyle koalisyon ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını değerlendiriyor. Bulgaristan’da son yıllarda yaşanan siyasi tıkanıklıklar, hükümet kurma süreçlerini zorlaştıran önemli bir faktör olmaya devam ediyor.

Seçim sonuçları, Bulgaristan’ın hem iç siyasette istikrar arayışını hem de Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde yeni bir döneme girme potansiyelini gözler önüne seriyor.